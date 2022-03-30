MSI微星(2377)推出全新由NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti GPU驅動的顯示卡。MSI GeForce RTX 3090 Ti顯示卡提供SUPRIM, GAMING TRIO及BLACK TRIO系列，亦是MSI GeForce RTX 30系列陣容中最強大的顯示卡。新推出的顯示卡產品，皆具有出色的散熱、優化的電路板設計和最新的顯示卡組件等，採用MSI基本要素構建而成。

GeForce RTX 3090 Ti專為要求最嚴苛的遊戲玩家、內容創作者和資料科學家而設計，擁有破紀錄的10,752個CUDA核心，並擁有 78 RT-TFLOP、40 Shader-TFLOP和320 Tensor-TFLOP的功率。配備24GB最快的21Gbps GDDR6X記憶體，提供1TB/s的記憶體頻寬。 SUPRIM系列:以GeForce RTX 3090 Ti為中心構建的SUPRIM顯示卡，旨在提高效能、效率和榮耀。採用全新的TRI FROZR 2S散熱系統 ，透過TORX FAN 4.0、多達8個方形導熱管、氣流控制鰭片和銅底板有效地從關鍵電路板組件散發熱量。髮絲紋金屬材質的散熱器外殼及背板，呈現唯美風範的同時亦增強顯示卡的強度。RGB Mystic Light數百萬種流光燈效可透過自定義調節，綻放出更多個性化色彩及動態效果。雙BIOS設置，使用者可透過開關在靜音模式和遊戲模式間自由切換。

GAMING TRIO系列:最新的MSI GAMING TRIO系列繼承了此系列經久耐用的多項特性，在高性能、強散熱及低噪音三項要素中實現了絕妙的平衡。由出色的TRI FROZR 2散熱設計領銜，得以馴服GeForce RTX 3090 Ti野獸般的功耗。TORX Fan 4.0將葉片兩兩連結，加上扇框組合設計，創造更加聚集的風流與風壓，將氣流更集中引導至散熱系統中。大型銅底板，確保改善VRAM的散熱。霧面金屬背板不僅對顯示卡有加強作用，同時透過導熱墊片提供額外的散熱效能。封閉式金屬抗彎帶為顯示卡的重點區域增加了更多的強度。Mystic Light飾於顯示卡的外部，透過Mystic Light Sync和Ambient Link與PC的其餘組件同步照明，同時可藉由MSI Center軟體一併掌握。

BLACK TRIO系列:MSI BLACK TRIO使MSI GeForce RTX 3090 Ti系列更加堅固，傳承標誌性的美學外觀和令人印象深刻的散熱設計。全新系列亦配備了TORX Fan 4.0，將葉片兩兩連結，加上扇框組合設計，創造更加聚集的風流與風壓，將氣流更集中引導至第二代TRI FROZR散熱系統中。此外，增強的金屬背板和堅固的工藝美學使這款顯示卡非常適合手邊的各式任務。