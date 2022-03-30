盧布周二在莫斯科交易所一度飆漲7%，來到83盧布，隨後吐出部分漲幅，但也來到近一個月的高位，接近戰事爆發前的水準。俄國股市則以上下震盪的方式結束一天的交易。

周二當地下午4點33分，盧布收漲5.2%，來到1美元兌85.10盧布，為戰事爆發以來最高水準，稍早曾一度觸及82.9525的高位。

在境外交易中，在EBS電子平台盧布漲勢較小，徘徊在87。

英國的ITI資本首席投資策略師Iskander Lutsko說，兩項因素正在推動和支撐盧布，一為俄羅斯要求以盧布支付天然氣的出口，其二為出口公司被要求將外匯收入的80%兌換為盧布。

關於莫斯科股市，Lutsko認為，股市今天的發展的確取決於俄烏和平談判的進展。而俄股交易期間，雙方正進行談判，並初步顯示有進展的跡象。

俄羅斯股市交易時間受到縮減，同時受到各種限制，包括賣空禁令。在4月1日之前，非俄國居民投資人不得出售股票和盧布的債券。股市交易量遠低於正常水準。

以美元計價的RTS指數周二收漲7.1%；但以盧布計價的MOEX指數吐出了稍早漲幅，收跌0.9%。

CentroCredit銀行的經濟學家Evgeny Suvorov說，目前MOEX指數成分股的總市值，約為美國科技巨擘蘋果的6分之1。

重量級的俄羅斯航空(Aeroflot)開盤震盪，收漲16.4%。俄羅斯石油(Rosneft)上漲3.4%，俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)漲3%。

一些在莫斯科上市，也在海外和美國上市的公司，周二在俄股恢復交易。在那斯達克上市的網路搜索巨擘Yandex上漲4.6%，也在倫敦上市的零售商Fix Price股價飆升13.2%。

俄羅斯基準10年期國際債券的殖利率跌至12.68%，進一步遠離上周創下的19.74%紀錄。