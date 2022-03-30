過完清明連假，勞動節還有3天連續假期，台灣高鐵自4月29日（五）至5月3日（二）規劃為期5天的勞動節疏運，期間加開14班次列車（南下1班，北上13班），總計提供760班次列車的旅運服務；旅客可自4月1日（五）凌晨零時起，透過「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購勞動節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵勞動節疏運期間，各車次規劃3至5節自由座車廂，持定期票、回數票或悠遊卡／一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）者，可直接感應進站搭車；同時，疏運期間適用「20人以上團體」、「校外教學」、「校外教學套裝」等優惠專案，亦適用「大學生優惠」並維持「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」專案；「TGo會員月月Go有禮」則暫不適用；歡迎旅客透過高鐵企業網站首頁「購票資訊→購票優惠」查詢最新優惠訊息。

台灣高鐵「T Express行動購票」App 已推出「智慧語音訂票」全新功能，旅客可透過中文語音或文字輸入方式提出訂票需求，系統就會逐步引導旅客，在輕鬆對話之間完成座位預訂。使用時請將「T Express」App更新至6.30以上版本，就可以讓您訂票只要動口不用動手，歡迎旅客多加利用。