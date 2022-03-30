美國時間28日所舉行的「第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」，因好萊塢知名男星威爾史密斯（Will Smith）上台怒摑頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）成為當日最熱門話題，也引起正反兩派論戰。其中，喜劇天王金凱瑞（Jim Carrey）在受訪時也透露真實感受並表示「如果是他會向威爾史密斯求償2億美元（約新台幣57.4億元）」。

根據外國媒體的報導，喜劇天王金凱瑞近日為了即將上檔的新片《音速小子2》積極宣傳，而被問到對於「威爾史密斯打巴掌事件」的看法時，金凱瑞則透露看到所有人起身為威爾史密斯喝采，讓他感到相當噁心，也認為好萊塢就是一群沒骨氣的人，並強調「這是一個非常明確的跡象，我們不再是最酷的俱樂部了」。

另外，金凱瑞還認為威爾史密斯應該要為此次的行為遭到起訴及逮捕，如果換成是他被打隔天一早便會向威爾史密斯提出超達2億美金的求償，因為他認為當天的影像會在網路上持續流傳下去，這個羞辱即使經過很長一段時間，也會無所不在的跟隨著你。

金凱瑞還提到，如果威爾史密斯對於克里斯洛克言論感到不滿，可以在台下大吼，或是在推特上表達意見沒有問題，但人們沒有權力因為某個人的話而走上台攻擊對方。最後他則強調，威爾史密斯其實過去做了很多好事，但那一刻並不美好，是非常自私的瞬間，而這個瞬間會讓每個得獎者的光榮蒙上陰影，只能祝福威爾史密斯接下來能一切安好。