國發會今上午舉辦「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明聯合記者會」，眾所矚目的再生能源占比正式公布，2050年的目標要超過60％；官員表示，2030年以前將現有再生能源的技術要極大化，新科技陸續導入後，預計2050年占比逾60％；而2040年電動車、電動機車的市售比，預計達到100％。

環保署表示，政府對2050年淨零轉型的計畫，將投入9000億元的投資預算(2030年前)，其中，再生能源及氫能投資預算達2107億元占比最高，其次是電網與儲能、低碳及負碳技術等，政府投入預算後，將能帶動民間投資達4兆元。

企業現在最關心買得到綠電嗎？ 國發會主委龔明鑫表示，2050淨零排放路徑圖已留有電力成長空間，政府會先從大企業開始要求起，待時機成熟、中小企業有承擔能力後，才會要求中小企業，而政府投入預算後，也能帶動民間投資，預計民間將以太陽光電、離岸風電投資為主，投資金額將會超過3兆元。

電動車、電動機車的銷售面，龔明鑫表示，不會採取禁售燃油車的手段，會以補貼、鼓勵的方式讓目標達成，而新科技日新月異，未來可能也有氫能車的運用可能性。

環保署官員指出，產業淨零轉型方面，採取先大後小、以大帶小的模式，並結合產業公協會力量，由國營事業以身作則；2050年淨零轉型會降低進口能源的依賴風險，從現有97.4％的進口比例，2050年會降至50％，綠色成長、綠色就業帶動後，也能提升生活品質，2030年空氣汙染來源將比2019年少3成。