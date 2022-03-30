一名吳姓男子到酒店喝酒後，花8000元帶小姐出場，但對方已先說她只做額外陪酒陪唱「半場」，並沒性交易，但吳男卻將女方帶去旅館，強壓酒女在床上親吻胸部，還狂摸下體，之後還辯稱是擔心遭到酒女敲竹槓，且是「女方問她要不要當性伴侶」，但女方去驗傷時，在胸部採得吳男檢體，因此法官不採信其詞，依強制猥褻罪判他1年6月徒刑。

酒店小姐控訴，吳男是她的客人，案發當天是吳男第一次到店内消費，事後多買半場，半場是4個小時，多買的場次可以陪他到外面喝酒、唱歌，不包含性交易，全場才能性交易。

酒女強調自己只接半場，從未接過性交易。離開店內後，我們先去錢櫃喝酒，到凌晨7點才離開錢櫃，離開時，吳男說他酒醉不能回家，要去旅館睡，又叫她陪去旅館，希望等他睡著才離開，到了旅館吳男躺在床上，她在旁邊吃便當，接著吳男裝醉，直接將她撲倒在床上，掀開內衣親吻胸部，然後將手伸進内褲裡面摸下體。

由於酒女不斷拒絕，事後吳男向酒女道歉，辯稱要去車上拿東西，然後人就消失，酒女一氣下立刻打電話報警，並由員警到場帶去驗傷提告。

但吳男矢口否認有何強制猥褻犯行，辯稱女方問他想不想當性伴侶、身上有無十萬元，他怕女方要敲竹槓，就假借說要去車上拿東西開車先離開。

根據醫院在女子胸部採集到吳男DNA，法官認為吳確實親吻胸部，且女子證述都相符，沒有明顯矛盾，不採信吳男辯詞。法院官認定，吳男為滿足個人性慾，朝女子猥褻，危害女方性自主權，造成她身心受創，犯後又矢口否認，且未達成和解，依強制猥褻罪判他1年6月徒刑。