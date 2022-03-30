平和環保(6771)2021年合併營收6億元，成長22％；歸屬母公司稅後淨利1.59億元，成長41％，每股稅後盈餘5.44元。每股擬將配息4.2元，配發率77％。

平和環保的客戶主要涵蓋金屬表面處理、電子零組件、化工及紡織等出口導向產業，受惠全球經濟強勁復甦成長，客戶生產規模增加，產生的工業廢水也隨之提高，平和環保的廢水代處理量增加。由於原物料及運費等成本上漲，平和環保去年自第二季起陸續調漲部分代處理廢水單價。

廢水代處理量、價同步上揚，平和環保去年合併營收創下歷年新高6億元，並維持穩定的獲利能力，平均毛利率56％，較上一年度提高6個百分點，拉動歸屬母公司稅後淨利成長41％至1.59億元，獲利成長幅度超越營收增長幅度。

出口產業暢旺以及台商回流效應，平和環保預期今年公司營運仍是穩定成長。公司持續開發循環經濟產品之發展與應用，致力於減排、回收再利用，除了推動環境永續，同時可降低成本並提高產能，創造企業經營與環境永續雙贏。平和環保目前已進行污泥減量，並以專利技術將污泥及廢酸液等廢棄物製成再生混凝劑，作為污泥混凝沉澱藥劑，再利用於廢水處理過程。此外，公司每月提供數千噸之再利用水，供本洲產業園區內之部分廠商使用，倡導水資源循環，也可提早因應未來可能需要面對的缺水期。