消息面：

1.美國經濟諮商局公布，美國3月消費者信心指數為107.2，高於2月修正後105.7，並高於市場預測中值107，顯示雖然美國民眾對創下40年新高的通膨感到不安，但強勁的勞動力市場仍給消費信心帶來提振。此外，消費者現況指數為153，高於前值145.1；消費者預期指數為76.6，低於前值87.5。

2.美國勞工部公布職缺與勞動力流動調查（JOLTS），2月職缺達1126.6萬個，略高於1月的1126.3萬個，並遠超出市場預期的1100萬個。

3.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國1月房價月漲1.6%，超出市場預期的月漲1.2%。

4.標普/Case-Shiller公布，美國1月20大城市房價指數年漲19.1%，超出市場預期的年漲18.6%和去年12月的年漲18.58%。經季節性調整後，美國20大城市房價指數月漲1.79%，超出市場預期的月漲1.5%。

5.費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，他預期聯準會今年總共將升息7次，也就是在3月升息25基點後，接下來將再升息6次、每次為25基點，但他對於5月會議升息50基點亦抱持開放態度，同時強調升息幅度仍將取決於經濟數據。哈克亦支持盡快啟動縮表，此前聯準會已經表明，最快可能在5月會議決定啟動縮表。

6.俄羅斯與烏克蘭周二在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪面對面談判，並取得戰事爆發以來最具體的進展。俄羅斯承諾將大幅縮減在烏克蘭首都基輔與烏國北部地區的軍事行動，且不反對烏克蘭加入歐盟。俄羅斯國防部副部長Alexander Fomin向記者表示，俄國已決定大幅縮減在基輔和切爾尼戈夫周邊的軍事行動，但他未提到其他交戰激烈的地方，如烏克蘭東南部的馬里烏波爾、烏東的蘇米和哈爾科夫，以及烏南的科爾森和米科萊夫。烏克蘭在會議中承諾願成為中立國與非核國以換取安全保障。此外，雙方亦展現促成兩國元首面對面協商的意願，這些建立互信的進展為終止俄烏戰爭的前景帶來曙光。惟美國國防部表示「這並不意味著俄國對基輔的威脅已經結束」，雖然俄羅斯已開始從基輔周圍撤走少量軍隊，但此舉看起來更像是重新部署，而非撤退或停戰。