黃姓男子6年前收受洪姓受刑人母親8萬5000元賄款後，從外面幫洪購買茶葉、香菸、口香糖、咖啡及肉鬆等用品，再自行攜入高雄監獄交給洪男，最高法院考量黃男自動繳回犯罪所得，依對於主管事務圖他人不法利益罪共11罪，將他判囚4年6月，褫奪公權3年定讞。

2007年到2010年間，黃因擔任洪姓收容人夜勤管理員因而認識洪，洪男出獄後，2人互有往來，黃因此結識洪母，之後洪男又因違反毒品危害防制條例，在2015年入高雄監獄服刑，黃受洪母之託幫受刑人夾帶違禁品。

2015年11月至2016年3月間，黃男在洪母住處收受現金10次、咖啡1次共8萬5000元賄賂，然後再收取購物費用幫洪買茶葉、香菸、口香糖、咖啡及肉鬆等用品，自行攜入高雄監獄，利用早上舍房交接班時間裝入塑膠袋，通知洪前往拿取違禁品。

高雄高分院更一審審酌黃男擔任監獄戒護科管理員，不思戮力從公、盡忠職守，竟多次為受刑人夾帶違禁物品，本應予以嚴懲，惟念其犯後曾於偵查中坦承犯行並自動繳交犯罪所得，且其所夾帶之物價值非鉅，判囚4年6月，最高法院駁回上訴確定。