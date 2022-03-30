藝人謝忻為準備圖文書而進行一系列拍攝，不料本月6號爆出毛片外流，其中有許多是露點甚至上空的照片，共計約2820張約莫2.3G的數量在網路上被瘋傳，此事爆出後掀起熱議，謝忻得知後也報警處理，如今經過調查，兇手身分呼之欲出，很可能是她身旁的某工作人員所為，謝忻坦言傷透心，且這圈子很小，「他不就自毀前程，應該沒缺錢缺成這樣吧？」。

據《鏡週刊》報導，裸照流出事件爆出後，一度有聲音傳出是謝忻在炒新聞，而她為了自清也為了抓出兇手，事後跟攝影師一起到警局報案，報導指出，外流者很可能是她身邊的人，因為這批性感照雲端檔案的群組中，僅有4人，除了謝忻跟攝影師，另外有2名工作人員，兇手是誰其實昭然若揭。

據悉，目前警方已將相關人士的電腦、手機拿去蒐證調查，應該很快會有答案，至於進度，謝忻表示就是在偵查中，「警方什麼事都沒跟我講」，而這批照片外流的軌跡，謝忻友人告訴她是先被拿去大陸的情色網站販售，照片又從大陸傳回台灣，因此會調查是否有人從中牟利。

關於裸露照片外流的行為，在台灣方面的法律規定，恐觸犯刑法第358條的「無故入侵他人電腦」罪，條文這樣描述「無故輸入他人帳號密碼、破解使用之電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金」。