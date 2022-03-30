櫃買中心30日表示，橘焱胡同公司（2761）已經在3月29日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是觀光業。

根據櫃買中心資料顯示，橘焱胡同公司成立於2011年6月間，董事長為吳念忠，主要經營業務是餐飲連鎖之經營及相關產品銷售，送件時資本額為1億4,097萬元。橘焱胡同公司2021年業績，營收6億2,656萬元，稅前盈餘1,106萬元，稅後盈餘918萬元，每股盈餘0.81元。