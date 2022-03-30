橘焱胡同3/29已申請登錄興櫃一般板股票 11:022022/03/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心30日表示，橘焱胡同公司（2761）已經在3月29日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是觀光業。 根據櫃買中心資料顯示，橘焱胡同公司成立於2011年6月間，董事長為吳念忠，主要經營業務是餐飲連鎖之經營及相關產品銷售，送件時資本額為1億4,097萬元。橘焱胡同公司2021年業績，營收6億2,656萬元，稅前盈餘1,106萬元，稅後盈餘918萬元，每股盈餘0.81元。 櫃買中心修正 永續發展債券作業要點 國家磐石獎 即起受理報名 #橘焱 #胡同 #櫃買中心 #經營 #申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雄獅攜手高餐大 展開產學合作 04:102022/03/29 產業．科技 櫃買業績發表會3／29開跑 04:102022/03/24 證券．權證 《櫃買市場》橘焱胡同申請上興櫃 2021年每股盈餘0.81元 09:582022/03/30 財經 櫃買8場業績發表 接力登場 04:102022/03/29 證券．權證 櫃買積極推動戰略新板 3/28舉辦線上講座 12:092022/03/24 財經 一夜間暴增1.7萬粉 周春米憂網軍盯上 04:102022/03/28 地方新聞 稻江廣設畢展寵物當家 毛小孩創意商品萌翻天 19:452022/03/25 寶島 接軌國際 櫃買中心修正永續發展債券資訊揭露規定 16:232022/03/24 財經 美麗華告贏美麗新 獲賠1631萬多元 原因曝光 17:212022/03/28 社會 友達減資 一石三鳥 04:102022/03/29 財經要聞 鄭政峯提出植株健康經營管理 04:102022/03/26 企業經營 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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