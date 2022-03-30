俄烏和談釋出積極訊號，周二美股全面上揚，道瓊指數和標普500指數連漲4天，漲幅介於0.97%至2.21%，蘋果股價連11揚，領漲科技股，以科技股為主的那指及費半表現亮眼，油價下滑、能源股陷入頹勢，汽車股大漲。周三台股開漲24.24點報17572.9點，台積電(2330)一度重返600元關卡，半導體、電子熱絡，航空雙雄的長榮航(2618)和貨櫃三雄的萬海(2615)再度稱霸航運股，永豐金(2890)等金融股出頭，電金傳齊揚，台股開高直攻17700的半年線之上，最高達17741.54點、上漲192.88點，重返5日、10日、半年線，季線17898.50仍有一段路。

台股ADR全面收高，台積電ADR漲2.75%，聯電、日月光ADR均漲逾1%，中華電ADR也漲0.54%。周三台積電開高至599元，上漲1.70%或10元，市值增至15兆5331億元，早盤一度再度叩關600元，漲幅1.86%。資金回流，電子成交占比增逾1成，比重衝破6成，半導體成交比重也增近4成，宣布減資的友達(2409)、十銓(4967)回穩，聯電(2303)、聯發科(2454)雙雙以紅盤開出，惟聯發科不敵賣壓翻臉；受到砍單訊息衝擊的光學雙雄大立光(3008)、玉晶光(3406)雙雙反彈，MCU族群由新唐(4919)領漲續強。

先前熱門的航運、鋼鐵、化工資金抽離，成交占比均下滑約3%，農糧概念的台肥(1722)、東鹼(1708)、惠光(6508)漲多拉回；鋼鐵方面，官田鋼(2017)去年獲利高亢、股價領漲族群，龍頭中鋼(2002)、中鴻(2014)則跌逾1%。貨櫃三雄的萬海(2615)、陽明(2609)以及航空雙雄的長榮航(2618)漲約1%，長榮(2603)、華航(2618)則漲幅收斂。

俄烏戰事延燒一個多月，何時結束是目前最大不確定性，投信表示，戰爭延燒對於全球經濟的影響程度仍難判斷，另一個變數就是原物料價格牽動通膨的影響，後續美國升息與縮表的時程對經濟的影響也需觀察。群益投顧則認為，階段環境結構「理應」風險相對降溫，包括FED升息議題告一段落，惟季線蓋頭、股市估值有偏高之虞，加上2月下旬以來熱錢積極從台股匯抽離的態勢未見明顯降溫，亦形成台股相對掣肘因素，仍壓抑的追價買盤。目前連假將屆，題材籌碼股短線當道，股息殖利率成為階段股價加分因素，尚待財報提振市場追價信心，台股行情展望為短均結構中性，操作上建議以題材搭配技術、籌碼面，擇強守技術面應對。