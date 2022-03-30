日本股市30日早盤收盤時，電玩大廠任天堂股價重挫5.4%。原因是，任天堂29日宣布，要將全球玩家望穿秋水，正在研發的一款遊戲名叫，薩爾達傳奇：曠野之息續集（Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild），上市日程從原定2022年，延至2023年春季左右。

任天堂2022年股價表現不俗，根據計算，過去3個月任天堂已漲25%。同時，也讓市場以為任天堂已從利空消息走出，像是外界盛傳Switch主機高峰期已過，還有寶可夢系列遊戲受歡迎程度還能持續否等等。

任天堂該遊戲製作團隊解釋，為了要與市場做出區隔更加與眾不同，因此正努力研發中，請大家拭目以待。2017年，任天堂首次推出薩爾達傳奇：曠野之息作品後，受到玩家熱愛，Switch主機累計販售量迄今已超過2500萬台。

這款屬於冒險動作的新電玩，薩爾達傳奇：曠野之息續集，除了確定將延宕1年才要發行外，像是預定售價、遊玩人數以及是否有年齡限制等訊息，目前都不得而知。