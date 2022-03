日本股市30日早盤收盤時,電玩大廠任天堂股價重挫5.4%。原因是,任天堂29日宣布,要將全球玩家望穿秋水,正在研發的一款遊戲名叫,薩爾達傳奇:曠野之息續集(Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild),上市日程從原定2022年,延至2023年春季左右。

任天堂2022年股價表現不俗,根據計算,過去3個月任天堂已漲25%。同時,也讓市場以為任天堂已從利空消息走出,像是外界盛傳Switch主機高峰期已過,還有寶可夢系列遊戲受歡迎程度還能持續否等等。

任天堂該遊戲製作團隊解釋,為了要與市場做出區隔更加與眾不同,因此正努力研發中,請大家拭目以待。2017年,任天堂首次推出薩爾達傳奇:曠野之息作品後,受到玩家熱愛,Switch主機累計販售量迄今已超過2500萬台。

這款屬於冒險動作的新電玩,薩爾達傳奇:曠野之息續集,除了確定將延宕1年才要發行外,像是預定售價、遊玩人數以及是否有年齡限制等訊息,目前都不得而知。