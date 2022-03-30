據美國國防部網站、彭博社等報導，3月28日，白宮公佈2023財年（按美政府財政年度設計，每年10月1日進入下一個財政年度——編者注）國防預算，達到8133億美元。根據白宮發布聲明，這份預算「是美國歷史上在國家安全領域最大一筆投資」。此前不久，拜登剛簽署了經國會審議通過的2022財年國防預算撥款法案，預算額達到7820億美元。從目前的預算數字來看，2023財年將比2022財年的預算增加313億美元，增幅為4％。《環球時報》引述一名大陸軍事專家分析，在這令人咋舌的天文數字背後隱含五大密碼。

★美軍費預算達8133億美元，達到歷史峰值

報導稱，儘管美國防預算已經進入「8字頭」時代，但美國一些政客似乎並不滿意。近日，美參眾兩院武裝力量委員會的40名共和黨議員向拜登聯名致信，要求2023年的國防預算增長額度應當達到5％。在這些議員們看來，目前白宮提出的8133億美元遠遠不夠，因為「受俄羅斯入侵烏克蘭、中國和北韓等因素影響，美國家安全面臨的威脅正在呈指數級增長」。

2021年5月，拜登政府向美國會提交了7529億美元的2022財年國防預算。經過長達半年多的討論和審議，在美國防和軍事戰略向「大國衝突」轉型並認定中國為「越來越緊迫的威脅」等背景下，美參眾兩院均認為這份國防預算額度根本無法維護美國的國家安全與海外利益。美國會自行將預算額度提升至7820億美元，增加了291億美元。

由此可以預計，在共和黨議員對2023財年不甚滿意的情況下，美國防預算額度隨著審議過程的深入還可能「水漲船高」。若按照美共和黨議員5％的增幅要求，最終在形成法案時，2023財年國防預算或將高達8211億美元。而據華盛頓政策分析公司預測，美共和黨針對2023財年國防預算的最終目標可能是8750億美元。

一名大陸軍事專家接受《環球時報》訪問時分析，通常而言，美國防預算包含兩大部分：「大頭」為軍事預算，即由國防部支配使用的預算，用來保持美軍內部運轉、支持在全球軍事行動、採購武器裝備、開展顛覆性軍事技術研發等；另一部分是由能源部等單位執行的預算，用於美核武庫的升級改造等。

從拜登政府提交的2023財年國防預算看，軍事預算高達7730億美元，為能源部等單位提供的預算為403億美元。美國防部官員向美國有線電視新聞網CNN強調，預算的增長並不是要擴大美軍規模，而是要升級與中俄進行戰略競爭的軍事能力，比如加大對太空、網路和國防工業基地的投入；提升「三位一體」核打擊能力，其中63億美元用於建設「哥倫比亞」級戰略導彈核潛艇、50億美元打造B-21轟炸機、36億美元研制新一代陸基洲際彈道導彈、48億美元用於升級核指揮控制系統等。

★美國軍費飆漲「五大密碼」

從近些年的美國防預算走勢看，自2018財年開始，國防預算進入增長「快車道」。上述軍事專家認為，從美國近年來軍費預算使用情況看，有五大特點：

一是作戰與維護費用持續上漲。儘管2021年8月，美宣布實現從阿富汗撤軍，但美軍在海外的軍事行動並未收縮，反而在「中國威脅」的藉口下不斷「提質增量」。美軍在南海頻繁採取「航行自由」活動、與盟友夥伴國在南海與菲律賓海不間斷進行大型聯合演訓活動、多次過航台灣海峽並挑動台海局勢敏感神經。在歐洲地區，積極推進北約東擴，派遣軍事力量在波羅的海和中東歐地區開展大規模演訓活動，對俄進行挑釁；俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」之後，美軍在俄周邊的軍事活動更加猖獗。

二是顛覆性技術研發投入不斷加大。2022財年國防預算中，基礎研發費用為1120億美元，曾是美軍歷史上在新武器技術研發和測試評估方面投入最大的一筆年度預算，但2023財年將達到1301億美元。人工智能、軍用5G技術、量子計算與加密運用等都構成了美軍當前正在全力打造的「聯合全域指揮控制」作戰概念的基礎性技術。發展遠程精確打擊火力是美軍各軍種都在努力的目標，特別是發展高超音速武器被認為是美國與中國、俄羅斯進行競爭的核心。俄軍此前在烏克蘭戰場上使用「匕首」高超音速導彈，是全球首次實戰使用該型導彈，估計對美軍刺激不小。目前美各軍種都推出自身的項目。

三是武器裝備採購進入緩衝期。從美軍國防預算支出看，武器裝備的採購最吸引眼球、也最容易引起外界關注。在美軍看來，面對中俄不斷增長的「反介入／區域拒止」能力，冷戰時期建造的集合多功能於一身的大型作戰平台可能已不適用，需要開發新型的突防能力強、隱形效果好、網絡化、扁平化、耐消耗的武器平台。由於此類多個新型武器平台大多還處於開發階段，美軍裝備採購進入調整期，預計待顛覆性技術研發取得突破後，將迎來增長「爆發期」。

四是軍事基礎設施建設費用隱性膨脹。軍事基礎設施建設最不顯眼，但對美軍行動卻至關重要。美軍認為，隨著中國軍事力量增長，美軍在西太地區的軍事基地都處於中國遠程火力的打擊範圍內，一旦中美之間因台海問題爆發軍事衝突，美必須得確保自身軍力能夠及時散開以規避打擊、有效聚攏以快速形成作戰能力，因此美各軍種都推出了以「分布式作戰」為核心的各類作戰概念。這就需要軍事基礎設施的支撐。一方面，原有基礎設施必須得進行加固和強化快速修復能力，能夠承受大國的火力打擊；另一方面，要建設新型軍事設施，確保海空力量能夠分散部署。

五是專項經費水漲船高。為加強對俄羅斯的軍事遏制，美國防預算中專門編制有「歐洲威懾倡議」，用以支撐對付俄羅斯的軍事活動。自2021財年開始，在特朗普政府的推動下，為加強對華軍事威懾，「太平洋威懾倡議」應運而生，以確保美國在印太地區擁有足夠的戰略資源和軍事能力，應對所謂的「中國軍事威脅」。2022財年「太平洋威懾倡議」已達71億美元，包括提升駐太平洋地區美軍導彈防禦能力、部署陸基遠程精確打擊武器、增強印太地區美軍的前沿部署態勢等。目前公佈的2023財年國防預算為「太平洋威懾倡議」安排了61億美元，不過，預計經過國會討論之後，新財年「太平洋威懾倡議」最終獲得的資金將更高。

★環時批：美高額軍費是世界亂源

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）去年4月發佈的2020年全球軍費開支趨勢報告，作為全球軍費開支最大的國家，美國2020年軍費支出佔全球軍費總支出的39％，比中國、印度、俄羅斯、英國、沙烏地阿拉伯、德國、法國、日本、韓國、義大利和澳州等國軍費支出的總和還要多。儘管美國政客不斷渲染「中國威脅」，但美國不斷高漲的國防預算與軍費開支已經充分說明了一切：美國才是威脅全球和平與安全的最大不穩定因素。

報導稱，高額的軍費開支持續支撐美國對外輸出戰爭。據不完全統計，自1945年二戰結束至2001年，世界上153個地區發生的248次武裝衝突中，由美發起的為201場，約佔81％。而2001年之後，在全球反恐戰爭名義下，阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞等相繼淪為戰場；由於美國策動的「顏色革命」，多個地區陷入混亂與動蕩。可

「可以說，當前烏克蘭局勢的發展升級就是美在背後設計腳本、推波助瀾的結果。」報導稱，在美政府「窮兵黷武」政策的引導下，美軍火商賺了個「盆滿鉢滿」。斯德哥爾摩國際和平研究所近期發佈的全球軍售趨勢報告顯示，2017年至2021年間，全球武器交易量比前一個五年有所下降，但同期美國對外軍售卻大幅上升，烏克蘭的戰火硝煙推高美軍工企業股票價格就是最好的注腳。

★美官員：拜登政府的國防預算依然聚焦中國，「預算已充分說明了一切」

當前，美媒普遍將2023財年國防預算大幅上漲與烏克蘭戰局掛鈎。不可否認，隨著美在中東歐地區遏制俄羅斯的軍事活動越來越密集，需要大筆軍費預算來支撐。但美國國防預算大幅上漲的真正目標是指向俄羅斯還是中國，值得警惕。高企的美國防預算背後的真正意圖已暴露無遺。美高級防務官員對《防務新聞》稱，拜登政府的國防預算依然聚焦中國，認為中國是首要戰略挑戰，「預算已充分說明了一切」。