俄羅斯和烏克蘭和平談判出現至今最明確進展，美股大漲，台股也在電子、金融領軍下再度啟動彈升走勢，盤中一度漲近200點，類股僅化工、鋼鐵股走跌。

截至10時30分，加權股價指數上漲169點、為17717點，成交值新台幣1475億元，台積電再度挑戰600元整數關卡，不過聯發科遭外資降評，股價逆勢走跌，金融股也在地緣政治風險稍降下，由金控股帶領類股指數漲近1%。

俄方承諾在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊減少戰事，並表示降溫行動的下一步會是由俄烏兩國總統舉行會談。在消息面刺激下，台股開高帶量大漲，並衝破半年線17599點，上方僅剩季線17898點反壓。

法人表示，俄烏戰爭有望停火，美國科技股回神，但歐美對俄羅斯的經濟制裁，造成通膨加劇，美國聯邦準備理事會（Fed）主席及多位官員支持5月升息2碼（0.5個百分點），顯示Fed官員態度集體轉鷹；台股近期波動劇烈，但下檔月線17421點及年線17390點支撐強勁，長線多頭格局不變，美國將公布2月物價指數且清明連假將至，市場仍有變數存在。

分析師認為，台股近期量能萎縮，多空在此僵持不下，台股今天挾著漲勢量能有增溫跡象，是否能一舉突破盤局、挑戰季線反壓，值得觀察，近期投信一反持續買超台股動作，多頭立場似有鬆動，加上外資尚未正式歸隊，加上央行啟動升息引擎，第2季資金潮能否支撐股市動能，值得持續觀察。（編輯：張均懋）1110330