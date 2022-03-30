去年整體上市櫃公司前三季稅後盈餘來到3.22兆元，機構法人預估，全年向4兆元叩關的氣勢，以平均股利派發率約70％換算，將釋出的股利現金活水上看2.6兆元，高現金殖利率股將是第二季行情多頭要角，也帶動高股息台股基金成為市場關注焦點。

投信法人表示，除息潮即將開跑，由於高股息台股基金訴求布局穩健標的，搭載配息機制，屬於長線布局產品，建議以定時定額方式分批布局，以利同時追求收益與資產成長的台股配息機制基金。

統計134檔台股股票類型基金中，目前包括日盛日盛、永豐台灣ESG永續優選及兆豐國際國民三檔基金提供年配配息機制，近一期各檔年化配息率，最佳一檔配息率為日盛日盛基金達11.74％，其次永豐臺灣ESG永續優選基金5.05％，年化配息率相對其他債券型基金毫不遜色。

日盛投信指出，具配息機制基金屬於長期布局產品，並貢獻現金流，適合配息族、小資族、台股族及退休族等四大族群投資。配息族因有收息機會，在資金運用上可較靈活運用；基金投資門檻低，透過定時定額3,000元就可投資，小額族也可投入，長期投資創造複利效果；台股族熱衷台股的忠實股民，透過配息基金可參與多家優質台股企業的投資機會，也可平衡波動資產波動度；退休族則是追求穩健資本利得與現金流，並兼有收息機會。

台股後市看法，日盛投信認為，隨著企業獲利成長，台股預估本益比回落至不到13倍，處於10年平均以下，充分顯示未來投資價值，物美價廉就是台股最大利多，加上台灣經濟基本面優勢，有利多頭行情延續。

台股具高股利優勢，且多數企業願意將股利配發給股東，推動獲利及股息雙創歷史新高，預估今明兩年企業股息配率將往70％靠攏，可望有超過2.5兆元的股息再投資，成為挹注台股的資金活水，股利與獲利兩大利多，讓台股成為參與多頭行情的最佳選擇。