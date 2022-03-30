聯準會（Fed）啟動升息及俄烏戰事二大衝擊，金融市場波動加劇，觀察基金績效表現，近一個月跌多漲少，其中表現較佳族群，除受惠於原物料價格走揚的拉丁美洲、資源基金外，REITs基金也不俗，以新台幣累積型級別來看，近一個月全數REITs基金都繳出正報酬成績。

投信法人表示，在市場不確定性及通膨壓力干擾下，促使部分資金轉而配置具有抗通膨效果、表現穩健資產，以達到分散風險，房地產為其一，且在需求回溫下，產業趨勢及REITs獲利增長狀況仍看好，多頭行情仍有望延續，建議不妨適度以地產ETF或REITs基金趁勢布局。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，REITs的租金收入可隨通膨上升做靈活調整，穩定的現金流使其具備抗通膨能力，回顧過往在通膨走升的期間，REITs指數表現都不錯。且隨疫後經濟持續復甦，需求回暖、租金上調，預期今年REITs的股利將顯著成長，今年股利年增率可望達8％。

再者觀察2004年6月及2015年12月首次升息經驗，以美國市場來看，美國地產指數在升息後的3個月、6個月、1年、2年都繳出正報酬表現，顯示高通膨、利率上行環境中，REITs相對具有投資價值。

李鈺涵認為，從供需面來看，美國現階段房屋庫存供應仍緊俏，房屋建築許可持續上揚，建商對未來房市仍持樂觀看法，且市場上二手房的供應量處在歷史低位，顯示房市依然火熱，有助支撐不動產市場多頭趨勢延續。加上REITs為純內需產業，企業獲利較不受近期國際地緣衝突影響。

投資題材除傳統型REITs如住宅、商辦外，特殊型REITs亦相當具投資吸引力，因科技創新發展，大眾對通訊網路、雲端資料儲存需求攀升，進一步帶動特殊型REITs如通訊電塔、資料中心獲利，並增添成長動能，相關REITs價格成長空間可期，為不容忽視的投資板塊。建議不妨伺機透過美國地產ETF來布局，一舉網羅美國地產多元投資契機，掌握穩健收益來源，也有助平衡通膨趨勢下帶來的投組波動。