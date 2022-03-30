俄烏衝突惡化，一度讓國際資金撤出ESG基金，隨著市場風險情緒回升，ESG基金有重回資金懷抱趨勢，高盛集團預測，俄烏衝突將牽動全球ESG投資出現五大轉變，包括投資人對於環境（E）、社會（S）和公司治理（G）層面都會有更重視的情形，意味在進行ESG投資時，應關注同時側重E、S、G多元面向的投資標的。

國內首檔完整聚焦E、S、G三大永續發展面向的元大臺灣ESG永續ETF（00850），追蹤「臺灣永續指數」廣泛投資台灣投入ESG的重要產業，包括在全球具備高度競爭力的半導體、電子零組件，到金融、航運、食品等多達22個次產業納入投資範圍（元大投信官網資料至2022/3/23），掌握ESG商機不怕漏接。

根據高盛分析，俄烏戰爭對於全球能源及糧食供應帶來重大影響，讓投資人更加意識到ESG投資的重要性，並積極思索如何透過更具體的行動發揮ESG影響力，未來的ESG投資將有五大轉變。

這五大轉變包括：第一、更加重視乾淨能源的發展與投資，借鏡油價大漲趨勢，唯有提高乾淨能源的使用，才能降低耗能能源的依賴，第二、關注糧食安全及農業技術提升，未來更需要低成本的解決方案，來減少糧食生產的中斷風險及整體成本。

第三、有別於過往大多以負面表列的方式排除商品供應商，希望更妥善地運用公司手中的自由現金流，投資人應轉向參與公司決策，更實際地發揮影響力，第四、對天然氣及核能投資的重視度提高，第五、關注綠色金屬與網路安全，因為這些能確保綠色資本支出正向成長。

元大臺灣ESG永續ETF投資團隊表示，全球對於滿足E、S、G多元面向的投資需求愈來愈高，2021年全球ESG基金獲得創紀錄的資金流入，今年雖一度因地緣政治風險干擾，ESG基金的資金趨勢轉變，但隨市場反彈，又提高ESG基金的動能。

元大臺灣ESG永續ETF廣納台灣ESG優質企業，且長期績效屢獲肯定，迄今已獲得Smart智富、亞洲資產管理雜誌、指標雜誌及財資雜誌等財經機構獎項，所追蹤的臺灣永續指數也獲得勞動基金採用，是具有代表性的永續投資指數。