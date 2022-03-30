海大確診教授3月25日和3名同為教師友人，至「帝都商務會所」消費。（台北市政府提供／陳彩玲台北傳真）

國立台灣海洋大學確診教授（案23022）3月21日至基隆銀河小吃店染疫，25日又曾與3名同為教師友人，至著名禮服酒店「帝都商務會所」消費。海大今天上午表示，有關教授足跡涉及不當場所，將待防疫告一段落，啟動教師評審委員會議處。

海大教授23日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，經基隆市政府疫調發現，3月21日曾到銀河小吃店消費，3月27日自行採檢、3月28日確診，由於個案家住台北市，後續相關足跡轉由台北市政府調查。

台北市政府28日公布足跡，海大教授出現感冒症狀後，又於3月25日和3名同為教師友人，至位在中山區南京東路三段「帝都商務會所」消費。據了解，帝都是著名禮服酒店，裡頭會有小姐穿著小禮服、洋裝陪客人喝酒、唱歌。

海大得知消息後，今早發出聲明表示，有關海大教授足跡涉及不當場所一事，本校會等到防疫工作告一段落，並待教授完成隔離、防疫檢疫措施回到學校後，根據本校教師倫理守則，進行相關事證調查，同時啟動教師評審委員會討論議處。

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