中華航空響應國際減碳趨勢，宣示 2050 年達到「淨零碳排放」目標， 2022 年再度榮獲國際碳揭露專案（CDP）供應鏈議合評鑑（Supplier Engagement Rating SER）評比為領導等級（Leadership），為全球航空產業佼佼者之一，顯見華航積極落實環境永續發展的作為持續受國際肯定。

CDP 為國際碳揭露主流法人投資機構，每年邀請國際大型企業回應企業氣候策略及管理績效，作為國際投資機構評估參考，成為國際企業應對氣候變遷暨碳風險管理最具權威之評比。華航為台灣首家交通運輸業者主動連續 10 年回應氣候相關風險管理策略及績效資訊，積極提升內部管理能量、定期更新與布建 「氣候相關財務揭露」（TCFD） 作業機制及落實外部利害關係人溝通。

中華航空近年透過優先台灣同業建立之價值鏈環境暨能源風險管理機制，納入氣候變遷及碳管理議題，主動偵知價值鏈及集團營運之環境、能源及碳風險，相關作業績效獲 CDP 評鑑肯定，供應鏈議合評鑑獲評為領導等級（Leadership），實至名歸。

永續航空燃油（Sustainable aviation fuels SAF）已為國際航空產業達成 2050 年淨零碳目標的關鍵措施，為使台灣航空產業銜接國際永續發展趨勢，華航 2017 年率先國內航空業界於 A350-900 新機飛渡回台添加永續航空燃油，2021 年起持續引進新世代節能客機 A321neo 全機隊交機飛渡作業添加 10％ 永續航空燃油，可較傳統燃油減碳約 8 成。此外，華航經歷多次執行永續航空燃油作業經驗，今年 2 月 14 日亦邀請國內重要產學研單位，再度舉辦永續航空燃油推動策略研討座談會，提出推動策略建言，華航永續相關作為也獲得高度肯定與評價，將持續帶領國內同業腳步，為全球航空產業永續航空燃油發展盡份心力。

華航不斷精進環保永續管理品質及國際永續競爭力，不僅為台灣首家航空公司推動完整 ISO 14064-1 企業營運碳盤查，納入上下游價值鏈及供應鏈鑑別量化作業，積極扶植集團碳管理能量，更為國內第一家推動全方位 ISO14001、ISO50001 企業環境暨能源管理系統的航空公司，引領台灣運輸業環保永續升級並與國際接軌。