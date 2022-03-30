「鏡電視」申設期間，爆發NCC要求補件30次、1個月換4個董事長等爭議，立法院今邀集NCC主委陳耀祥及學者專家，針對NCC的審照制度召開公聽會。國民黨立委賴士葆（見圖）表示，陳耀祥當初怎麼打壓中天關台，如今卻仰賴蔡英文鼻息，想盡辦法讓鏡電視上架，只因英系要這個電視台，NCC已成現代媒體東廠，「大家要記住，破壞新聞自由的最大劊子手叫陳耀祥，向政治力屈服的叫陳耀祥，shame on(太無恥了)陳耀祥。」(劉宗龍攝)

「鏡電視」申設期間，爆發NCC要求補件30次、1個月換4個董事長等爭議，立法院今邀集NCC主委陳耀祥及學者專家，針對NCC的審照制度召開公聽會。國民黨立委賴士葆表示，陳耀祥當初怎麼打壓中天關台，如今卻仰賴蔡英文鼻息，想盡辦法讓鏡電視上架，只因英系要這個電視台，NCC已成現代媒體東廠，「大家要記住，破壞新聞自由的最大劊子手叫陳耀祥，向政治力屈服的叫陳耀祥，shame on(太無恥了)陳耀祥。」呼籲NCC委員集體請辭，向陳耀祥抗議。

鏡電視爭議延燒，時力立院黨團日前再對NCC提出質疑，除了鏡電視補件超過30次，一補再補，補到過為止，有護航疑慮之外，鏡電視每月支付150萬元顧問費給裴偉所擔任的停雲顧問公司，但該公司根本是間空屋，現場沒人辦公，質疑NCC審理鏡電視執照過程黑影幢幢，因NCC拒絕提供與鏡電視公文往返紀錄，將提案要求成立調閱小組。對此，在野國民黨、民眾黨團口徑一致贊同。

對此，立法院交通委員會今召開「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會。

與會的國民黨立委賴士葆表示，外面都喜歡說NCC是髒兮兮，但他認為NCC是髒兮兮地好幾次方，主委陳耀祥心中只有政治，沒有新聞自由，當初怎麼打壓中天新聞，用這樣的標準看現在，卻是想盡辦法讓鏡電視上架，道道地地的先射箭再畫靶。

「陳耀祥主委，虧你還是教授，我覺得教授以你為恥，你可以為了當官出賣靈魂到這個地步，很可悲。」賴士葆說，鏡電視短時間內換了5個董事長，陳耀祥還敢一推二百五說是公司治理，為何當初關中天新聞不說公司治理？看到鏡電視一再換董事，居然還核准上架，坐實了外界傳言，就是因為民進黨的英系要鏡電視，「其他派系都有電視了，NCC為了民進黨的派系平衡做了這樣的事情，悲哀就在這。」

賴士葆進一步說，陳耀祥仰賴蔡英文的鼻息，只因為英系要這個電視台，雖然總統府否認了，可是外界始終繪聲繪影，果然事實就是先把中天幹掉，然後讓鏡電視上架，答案就這簡單。

賴士葆說，今天陳耀祥一副屌而啷噹，感覺就是被罵幾分鐘就過了，理都不理，仗著多數暴力，讓所有電視台幾乎都偏綠，除了少數一、兩間，但都戰戰兢兢深怕隨時會被NCC修理，NCC已經是現代的媒體東廠，專門修理非綠言論。

「陳耀祥你已經沒有地方可以升官，保留自己一點晚節，你毫無格調，真的很可悲。」賴士葆強調，NCC委員應該辭職向陳耀祥抗議，因為天理自有公道，終究會反噬的，陳耀祥這個名字大家要記住，破壞新聞自由的最大劊子手叫陳耀祥，向政治力屈服的叫陳耀祥，shame on(太無恥了)陳耀祥。