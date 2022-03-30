大港開唱期間，「全聯先生」邱彥翔遭爆料為了撿瓶子，竟從遊艇跳下高雄港，引發爭議。對此，高雄市長陳其邁今（30）日出席活動時表示，「是有點太嗨啦」，但還是有風險，必須克制一下自己，也呼籲民眾不要模仿。

「全聯先生」在大港開唱第2天27日竟從海上電音舞台「大雄丸」跳入高雄港，當時現場有民眾目擊，引發不小騷動，還一度傳出被警方帶走做筆錄，但高雄港警消、當地鹽埕分局、海巡等有關單位皆否認有接到報案，但警方私下透露，恐有違反商港法疑慮，還需進一步釐清。