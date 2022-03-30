儘管俄烏情勢將如何發展有待觀察，中租基金平台表示，根據歷史經驗，重大地緣政治衝突發生後6個月，S&P500指數及科技股平均漲幅分別為7.35％，12.35％， 第二季投資布局，不妨擴大範圍參與全球經濟復甦與資產輪動機會，尤其在升息元年啟動 看好通膨題材等三大題材。

今年為全球升息元年，3月16日美國升息1碼且多位聯準會官員支持儘速再升息，遏制過高的通膨，台灣央行也提高重貼現率至1.125％，然國內CPI已連續7個月高於2％，實質購買力下降，民眾更重視投資收益。

根據投信投顧公會資料，自疫情發生2020年3月後截至今年2月底，共同基金總規模增幅達30.2％，顯見國人喜愛配置基金趨勢攀升。針對投資方向，中租基金平台副總經理蘇皓毅指出，美國3月24日週初請失業救濟金人數降至1969年以來新低，美國3月Markit製造業PMI升至58.5創6個月新高，經濟數據持續回暖。

蘇皓毅說，Fed正設法讓通膨降到比較令人安心水準，引導經濟稍放緩到足以降低通膨，同時不使經濟衰退。此外，高盛證券研究提到「自1985年來歷次升息期間，資金流入股市佔AUM(總資產管理規模)比重提升」，儘管通膨壓力仍在，但Fed官員強調美國經濟非常強勁，能抵禦升息帶來的壓力。

蘇皓毅建議可配置三大方向資產，第一是通膨概念，例如房地產、基礎建設等股票，第二為趨勢創新，例如科技、人工智慧機器人及新經濟等產業，以及關心未來相關領域，例如替代能源、氣候變遷及永續發展等股債皆可均衡配置，掌握中長期投資收益。