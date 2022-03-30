教育部為推動表演藝術教育，委託台灣藝術大學建置「藝秀台」網路平台，於今天揭幕開台。這個平台蒐羅全國競賽的優勝隊伍展演影片，目前有約上百支傑出學校表演藝術團隊透過線上平台大顯身手，展現學習成果。

教育部首創「藝秀台」，透過徵選各校影音作品，包含音樂、舞蹈、創意戲劇、鄉土歌謠四大類表演藝術，以高級中等以下學生為主要展演對象，鼓勵學校團隊透過實體展演並拍攝影片上傳之方式，於線上平臺分享學習成果；截至3月30日，共計已上線104支影片。

這個網路平台的功能包含影音瀏覽、影片分享、收藏及拍手互動，未來將持續上傳影片，並整合各類藝術教育相關資源，加強藝術教育推廣，達到兼具教育性、藝術性、推廣性與指標性之平臺。

本次參與展出影片，新竹市東區東園國民小學與宜蘭公正國民小學原訂進行的交流演出，因疫情改為線上呈現。東園國小在《霍爾的移動城堡─世界的約束》一曲中，由每位演出者在家中錄製分部影音，透過剪輯軟體將影像與音樂精準對點完成合奏曲，師生在前置準備花費了許多心力，使得成果可以完美展現。

而東園國小與公正國小合奏的《明天會更好》，事前更是經過多次的討論，從影片形式、歌曲確認，到確定錄音設備的規格，運用影音錄製與後製技術，使兩校即使身在異地也能進行大合奏。

彰化縣大同國中舞蹈班在疫情的啟發下，由老師帶領編排、全班同學共同發想創作《藝旅．疫旅》，舞作表達出內心期待未知旅程，卻被困在一方，展現面向陽光破繭而出、徜徉在舞蹈藝術世界的期待。舞作中充分玩轉行李箱、手提袋等道具，是一支主題鮮明且具正向意義的舞作。

另外，為了呈現學生比賽實況，平台也於今年舉辦的行進管樂比賽北區決賽過程同步錄製現場影片，並邀請專業主持人及知名樂評人進行對談，於以及賽前進行師生訪談，分享從練習過程到決賽中的心路歷程，增進更多的溫度和趣味效果。