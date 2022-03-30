儘管因Omicron新冠變種病毒快速傳播而縮減門市營業時間，露露檸檬（Lululemon Athletica）上季獲利意外強勁，且本財年全年營收與獲利展望亦優於市場預期。該公司表示，人們雖然回到辦公室上班，但運動服飾需求仍然持穩。露露檸檬並宣布將調漲部分產品價格。

受此激勵，露露檸檬周二盤後股價大漲近8%，報371.00美元。在稍早前的一般交易時段，其股價已經先漲一波，終場收漲3.67%。

執行長Calvin McDonald在財報發布後的電話會議上表示，今年我們將適度調漲一些價格，受到影響的產品占很小一部分，這將有助於緩解一些平均單位成本的壓力。

Morningstar Research分析師David Swartz表示，露露檸檬向來走高定價路線，高成本和高價產品對該公司並非新鮮事，他們可以輕易調漲價格，這完全沒有問題。

露露檸檬公布，第四財季（截至1月30日）營收年增23%，為21.3億美元，略低於市場預期的21.4億美元。

同店營收年增32%。電商營收年增17%，貢獻總營收約49%。

淨利年增32%，為4.345億美元。

經調整後每股盈餘為3.37美元，優於市場預期的3.28美元。

全年營收達62.6億美元，首次突破60億美元大關。

全年獲利為9.753億美元，較前一年（獲利5.89億元）大幅成長。

露露檸檬預估2022財年全年營收介於74.9億～76.2億美元，優於分析師預估的73.0億美元。該公司預估全年每股盈餘介於9.15美元～9.35美元，亦優於市場預測均值9.06美元。