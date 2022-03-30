立院國防委員會明天審查「後備軍人召集優待條例草案」，立院法制局報告建議，後備軍人應兵役法所定臨時召集，以「平時為現役補缺」之適用優待對象，宜明定之；其接受教育召集及臨時召集並完成訓練合計達5次者，得發給獎金之計算方式，宜將兩者合計召訓之天數併入計算；另後備軍人自當年度解除召集之日起1年內，就醫免掛號費之優惠措施，宜將國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫療機構納入；其所屬農場附設旅客住宿營業設施，得憑解除召集證明書，享有住宿定價折價之優惠。

書面指出，國防部有鑑於中共近年來持續軍事擴張及不放棄武力犯臺威脅之挑戰，精實後備戰力已是國軍必須面對之嚴肅課題。為保障後備軍人接受召集之相關權益，降低對後備軍人生計影響，爰擬具「後備軍人召集優待條例草案」，增訂後備軍人召集期間優惠及福利措施，以減少召集期間對相關機關團體營運之衝擊，俾達「廣儲後備能量」及「提升後備戰力」之目標。

報告指出，後備軍人在鄉期間，負擔家庭生活及職場工作之壓力，為保障後備軍人接受召集之相關權益，降低對後備軍人生計影響，兼顧常備部隊人才招募，並增加後備軍人召集期間優惠及福利措施，以激勵後備軍人士氣，強化戰力及減少召集期間對機關（構）、事業單位、學校、法人、團體營運之衝擊，俾達「廣儲後備能量」及「提升後備戰力」之目標，行政院爰擬具「後備軍人召集優待條例草案」（簡稱本草案），已於111年1月24日函送本院審議，經本院院會決定交外交及國防委員會審查。

法制局報告針對本草案條文內容及法案對性別與人權之影響進行評估後，提出如下建議：

一、後備軍人臨時召集以平時為現役補缺之適用優待對象，宜明定之。

二、接受教育召集或臨時召集入營，得發給獎金之計算方式，宜將兩者合計召訓天數併入計算。

三、解除召集之日起1年內，就醫免掛號費之優惠措施，宜將輔導會所屬醫療機構納入。

四、憑解除召集證明書至輔導會所屬農場附設旅客住宿營業設施，宜享有住宿定價折價之優惠。