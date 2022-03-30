本土疫情多點爆發，讓不少人擔憂清明連假過後病毒傳播會失控，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，新冠病毒不斷變種，疫苗保護力雖明顯下降，但還是能降低感染後重症及死亡率，提醒現在開始要做好4件事，包括接種完整疫苗、戴口罩、勤洗手及避免密閉空間群聚，其中最重要的是要盡快打疫苗。

吳昌騰昨（29）日於個人臉書粉專指出，清明連假前，社區感染的壓力又增加，現階段要持續做好4件事，包括接種完整疫苗、戴口罩、勤洗手及避免密閉空間群聚，其中最重要的是施打完整疫苗。

吳昌騰說，新冠病毒不斷變種，造成疫苗保護力降低，對Omicron突變的BA.1及BA.2病毒，已很難有效預防感染，以韓國為例，韓國接種完整疫苗比例高達87%，仍無法阻止疫情爆發，韓國最新的確診病例總數已超過1181萬例，約佔全國人口五分之一，雖然疫苗對變種病毒的保護力有限，但還是能降低感染後重症及死亡率。

吳昌騰表示，台灣目前75歲以上族群，第二劑疫苗涵蓋率是70.6%，數據還不錯，但還有努力空間，為了無法打疫苗的孩子及群體免疫，呼籲還未接種完整疫苗者，盡快施打疫苗。另外他也說，接種完整疫苗者一旦發生突破性感染，也能降低染疫後出現長期副作用的風險。