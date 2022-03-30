花蓮縣消防局昨深夜首次舉辦鐵路事故災害防救演練，與縣府各局處、鐵警花蓮分局等單位，在林榮新光車站、溪口隧道模擬列車出軌，大量傷亡救援狀況，加強防災意識及提升應變能力。（鐵警花蓮分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局昨深夜首次舉辦鐵路事故災害防救演練，與縣府各局處、鐵警花蓮分局等單位，在林榮新光車站、溪口隧道模擬列車出軌，大量傷亡救援狀況，加強防災意識及提升應變能力。（鐵警花蓮分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

去年4月2日台鐵408車次太魯閣號行經花蓮和仁段大清水隧道，撞上不明滑落鐵軌的工程車，導致列車出軌，造成49死亡、200多人輕重傷，是台鐵局近10年最嚴重鐵路事故。花蓮縣消防局在事故過後，除精進特蒐大隊量能，昨深夜也首次舉辦鐵路事故災害防救演練，模擬列車出軌，大量傷亡救援狀況，加強防災意識及提升應變能力。

花蓮縣政府昨辦理「111年度災害防救演習」，針對土石流災害、空難及陸上交通事故等兵棋推演及實兵演練，透過實地實景與無腳本的方式，強化縣府與台鐵動員聯合防救災能力與合作默契。

由於0402太魯閣號事故將屆1年，消防局昨趁深夜11時30分花東線無列車行駛時段，於林榮新光車站、溪口隧道執行陸上（鐵路）交通事故災害應變演習，邀請防災救護專家等人進駐指導，並與縣府各局處、鐵路警察局花蓮分局等單位一同進行演練。

演練內容為模擬發生芮氏規模7.5強烈地震，造成1列南下自強號列車，行經壽豐、鳳林交界溪口隧道列車第1至3節車廂出軌、傾斜，火車上搭載乘客人數未知、傷亡狀況不明，初步預估輕重傷人數應達20人以上。

消防局隨即展開隧道救援工作及大量傷患處置，鐵路警察局花蓮分局則是專案一級開設，協助救援同時，進行事故現場測繪、蒐證、跡證採集與調查等作業，縣府各局處則偕同鐵路局進行旅客關懷與接駁運輸。

由於現場許多民眾畫上特效妝化身傷者，大聲呼喊救援，十分逼真，消防局也動用數具重達80公斤的假人、沙包及行李背包，供民政處與警方進行遺體殯葬及辨識、遺失物招領等工作，演練直至今天凌晨1時30分結束。

縣長徐榛蔚表示，花東線鐵路與北迴線長達近230公里，在花蓮境內就有8座隧道，其中包含溪口及光復2座河底隧道，盼藉無腳本事故救援演練，讓各局處與鐵路局防災伙伴熟悉彼此應變機制，建立救援合作默契。