台灣疫情升溫，短短3天確診破百例，但民眾反應兩極，有人很害怕，但也有人認為該與病毒共存。對此，一名住在澳洲的網友透露，澳洲每天新增幾萬例已是日常，大家都照常過日子，想去哪就去哪，除了搭乘大眾運輸得戴口罩外，其他都自由了，反觀台灣至今仍在疫調隔離、強制戴口罩，感覺難以走向病毒共存。

一名網友昨在PTT上發文說，他住在「毒窟」澳洲，每天確診增加幾萬例已是家常便飯，但沒有生病的日子歌舞昇平，日子照常過下去，除了搭乘大眾運輸工具外，其他地方幾乎不用戴口罩了，且想去哪就去哪，也不用害怕被匡列了。

該網友表示，每當他想念家鄉的時候都會看新聞，結果卻讓他狂搖頭，因為他發現台灣感覺又回到去年中痛苦的日子，一樣在疫調足跡、匡列隔離，並不斷鼓吹民眾實聯制、強制戴口罩與軟性停業等防疫措施，只差沒來個三級禁內用了。

該網友指出，兩劑疫苗覆蓋率不夠高，更別說某些老人與小孩完全沒保護力，種種層面看起來，台灣感覺難在短時間中與病毒共存。

貼文引起網友討論，「 清零強制隔離，台灣是哪一種」、「就算只是輕症也不想被感染」、「全台陪恐慌仔坐牢」、「台灣人的天性」、「確診太多醫療會崩潰」、「藥物都有了，不開放難道要鎖一輩子嗎」、「澳洲輸了，英國連公車大眾運輸都不用，真的超自由，好爽！」

一名網友說應，面對99%確診都是輕症的小感冒，台灣1千例確診，僅不到10人需住院，且治療後會迅速好轉，與1個沒完整接種疫苗的死亡案例，就算照韓國那樣大感染，以台灣人口來說，確診死亡的機率如「買3張就中100萬的刮刮樂」一樣，醫界明知病毒不可能消失，西班牙流感上百年了都還在，難道台灣要封100年嗎？