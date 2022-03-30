苗栗警分局到場拉起封鎖線。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

道路上滿是小碎石。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

連日降雨，山區不時傳來落石坍方災害，苗栗台72線27.5公里處，29日晚間10點55分，發生巨石掉落車道，有3車閃避不及撞擊落石，還有1人輕傷，警方到場緊急封閉道路，直到30日早上6時30分才解除管制恢復通車。

苗栗警分局接獲報案，指稱台72線27.5公里處往大湖方向、公館出礦坑路段，發生巨石掉落車道事故，員警趕赴現場緊急封閉客屬大橋至出礦坑路段，並協請公路總局苗栗工務段搶通。

苗栗分局表示，台72線為快速道路，路直車速快，為防止2次交通事故，立即派遣多組警力前往支援，現場除事故處理員警外，還增派警力於客屬大橋路口實施路口管制，引導車輛改道縣道119甲線銜接台6線往大湖。

其中39歲邱姓男子因為閃避不及，車頭右側保險桿和右前輪嚴重毀損，同車36歲女乘車輕挫傷送醫，另2部轎車車損較為輕微，也無人受傷。

警方提醒民眾，因近期發生地震後，又逢連日大雨，山區土石可能鬆動，民眾行車務必注意安全，盡快通過危險路段，如發現現場有小落石，就有可能會發生大落石坍方，務必隨時注意路況提高警覺。