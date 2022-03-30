第一產險「行動投保處理系統」日前已獲經濟部智慧財產局核准新型專利，第一鳼表示，民眾透過該行動投保處理系統之行動勘車APP服務可自行完成勘車，不用和業務員面對面接觸且不受時間限制，即可完成投保作業。

第一產險表示，網路服務數位化的時代，相當重視效率，面對新型態的網路用戶，運用行動投保處理系統，向客戶提供24小時便利線上投保及勘車照上傳服務，不僅提升服務效率，增加與新世代的互動體驗，對於拓展服務管道更是有所助益。

第一產險推出行動勘車APP服務，第一產指出，保戶即可不透過與業務員接觸完成勘車事宜。民眾於第一產險網路投保專區投保需提供勘車照時，可透過該公司提供之行動投保處理系統，使用行動勘車APP服務，不須與業務員另約時間及面對面接觸，在新冠肺炎（COVID-19）疫情仍然未止歇的此時，一鍵就能滿足疫情時代的保險需求，落實真正零接觸。防疫期間網路投保即是安全又快速的選項，且可享有專屬優惠。