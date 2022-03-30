樂士兩派董事對於經營煤炭進口業務分岐，引發董事長爭奪戰，夏帝投資法人代表林耀立等人今（30）日召開董事會，目的是解任現任董事長陳龍發，陳龍發則安排31日召開董事會，承認去年財報等議案。

樂士數度易主，五、六年前，李全教攜手與夏帝投資、致和證券高層，共同入主樂士，經營權再度全面改組。其中致和證券高層則以保利都投資及嘉續百貨企業等公司名義入主樂士，2016年中先安排陳溪圳出任董事長，陳龍發2017年2月接任董事長迄今。

樂士2020年全面改選八席董事、三席獨董，夏帝投資取得五席董事、保利都投資及嘉續百貨合計拿三席董事。保利都目前持股從選任時2,511.677股增至5,307,837股，持股從2.61％提高至5.5％，嘉續百貨企業持股3.28％，去年股東會前公布，官田鋼鐵持股3.91％及致和證券4.91％，陳龍發派檯面上合計持股17.7％。李全教與他擔任董事的群家投資合計持股逾15％、夏帝投資持股21.01％，李全教一派可掌控持股近四成。

樂士近年投入太陽能電廠工程案及自建太陽能電廠，收入及獲利穩定，去年太陽能電廠工程案減少，營收降至4.29億元，EPS至少1元；今年前2月營收近3千萬元，年成長105.33％。

樂士去年底法說會勾勒今年營運以太陽能光電廠、儲能系統及煤炭進口貿易三大事業為主軸，但陳龍發派不認同李全教派所提煤炭進口貿易。李全教派先發制人，今年元月更換夏帝法人代表，律師林耀立出任樂士董事後，要求陳龍發2月15日召開董事會，解任陳龍發及重新改選董事長，陳龍發派三席董事當天未出席，陳龍發遭解任，隨即推舉林耀立擔任董事長，林耀立當天向經濟部商業司申請董事長補選變更登記案，陳龍發同日向經濟部商業司提出異議書，並向智慧財產及商業法院提出假處分，訴請董事長變更案無效，經智慧財產及商業法院3月10日開庭，3月16日中午前補件，迄今審理中。

樂士29日發重訊聲稱，樂士董事長變更案，經濟部工商登記網站3月8日結案，董事長仍為陳龍發。不過商業司網頁還停留在樂士董事長變更補正，商業司對外說法是目前審理中，尚未結案，兩造說法，出現羅生門。

樂士指出，樂士審計委員會28日審議通過去年營業報告書暨合併與個體財務報表，董事長陳龍發31日召開董事會討論110年度合併與個體財務報表等議案，視董事出席狀況，決定流會與否。另提案解任現任董事長的董事，30日召開董事會，惟其適法性，有待司法單位裁定。