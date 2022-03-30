國發會30日公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，宣示要在2050年要達淨零碳排的目標，從5大面向進行減碳，其中最快2040年交通部門新售車輛就會提前達到零碳目標。

值得注意的是，為了減少運輸部門的碳排放，規劃2030年電動車市售比要達到30％、電動機車35％，2035年的電動車市售占比將提升至60％，電動機車提升至70％，到了2040年，新售電動汽車與機車都將達100％。