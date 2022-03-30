拚2050淨零排放 2040新售車輛全面電動化 11:322022/03/30 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國發會30日公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，宣示要在2050年要達淨零碳排的目標，從5大面向進行減碳，其中最快2040年交通部門新售車輛就會提前達到零碳目標。 值得注意的是，為了減少運輸部門的碳排放，規劃2030年電動車市售比要達到30％、電動機車35％，2035年的電動車市售占比將提升至60％，電動機車提升至70％，到了2040年，新售電動汽車與機車都將達100％。 疫情、油價影響 巴西自行車電動車市場看好 新竹左岸溼地生態遊 揪親子踏青 #新售 #淨零排放 #車輛 #達到 #電動車市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跨集團結盟首例 中壽新安東京海上 聯手賣保單 04:102022/03/30 財經要聞 比利時巧古力Diva Life迎春 創意演繹百年經典松露巧克力 08:492022/03/30 生活 借台幣換美元 已成新風潮 04:102022/03/30 財經要聞 熱門股－新唐 32位元MCU需求強勁 04:102022/03/30 證券．權證 蔡琴啟動新巡演 開心團隊有收入 04:102022/03/30 娛樂新聞 北基桃傳有師生確診停課 侯友宜：新北今無停課學校 11:282022/03/30 生活 日本新增逾4萬確診病例 東京添7846例 03:422022/03/30 國際 股東會4新制將上路 開放視訊 04:102022/03/30 財經要聞 何曉玫默島新樂園 日常皆是舞台 04:102022/03/30 藝文副刊 首個大陸國產新冠抗體藥物加速生產 騰盛博藥與國藥控股戰略合作 09:382022/03/30 兩岸 看屋筆記：新北市板橋區僑蓮雄鋒(個案＋價格分析) 10:402022/03/30 建案開箱-新北 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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