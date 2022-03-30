中國外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅29日應約與瑞士聯邦主席兼外長凱西斯通電話。雙方重點就烏克蘭問題深入溝通。王毅強調，制裁從來不是解決問題的有效途徑。只有加強國際社會勸和促談努力，才能為外交斡旋和衝突解決爭取空間。凱西斯表示，將繼續堅持中立國地位，為外交斡旋和推動和談提供善意服務。

王毅說，烏克蘭局勢發展到今天這個地步，令人感到痛惜。作為安理會常任理事國，中方始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策。中國國家主席習近平近期與法、德領導人視訊峰會期間，對中方基本立場作了最權威闡釋，所有舉措都圍繞習近平提出的「四個應該」展開和推進。中方致力於勸和促談，從戰事爆發第二天起，就鼓勵支持俄烏雙方面對面談判。中方始終認為，只有加強國際社會勸和促談的努力，才能為外交斡旋和衝突解決爭取空間，我們將繼續以自己的方式為此做出貢獻。

王毅指出，制裁從來不是解決問題的有效途徑。無限制升級制裁，不僅將使疫後艱難復甦的世界經濟雪上加霜，還會使矛盾進一步擴大化、複雜化。衝突非當事方的正常國際經貿往來不應受到影響，各國的正當合法權益應得到切實維護。

凱西斯表示，烏克蘭戰事是歐洲70多年來爆發的最大規模戰爭，導致大量平民流離失所，對經濟復甦、全球化和多邊主義帶來嚴重影響。瑞方同樣認為，外交是唯一正確的處理辦法，瑞士主張通過對話談判解決分歧。瑞方與俄烏雙方都保持著對話，不支持將俄排除在多邊機構之外，將繼續堅持中立國地位，為外交斡旋和推動和談提供善意服務。

王毅強調，中方已就防止烏克蘭出現更大規模人道危機提出六點倡議，向烏方提供兩批緊急人道主義援助，並助力烏周邊國家安置流離失所的烏民眾。中瑞應對烏克蘭局勢的近期目標是一致的，那就是盡早實現停火止戰和避免人道危機。長遠而言，各方應照顧彼此合理關切，探索構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方讚賞瑞士多次表示將堅守永久中立，在國際事務中扮演「架橋人」角色，期待瑞發揮獨特影響和作用，願同瑞方加強溝通協調。

凱西斯贊同應重新構建歐洲安全架構，表示瑞方高度重視中國的大國地位和國際影響，願與中方探討加強合作，共同為尋求外交解決方案發揮建設性作用。