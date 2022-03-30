《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》將於今年6月底屆滿，國民黨團總召曾銘宗、立委楊瓊瓔、謝衣鳯今天表示，廣大中小企業尚未完全復甦，致影響中小企業員工權益，將在財政委員會和經濟委員會提出主決議，在紓困條例不展延下，繼續祭出紓困貸款措施，建議挪用今年或明年度總預算等預算支應。

國民黨團上午舉行「紓困5.0落日在即 政院救通膨 中小企業 被放生？ 」記者會，國民黨經濟委員會召委、立委謝衣鳯表示，中小企業營收占所有銷售額5成之多，佔全體企業數99％，而中小企業員工佔全體就業人數81％，代表中小企業攸關台灣大多數企業與勞工生計。

謝衣鳯指出，中小企業銷售額大部分在內銷，佔整體市場的62.5％，外銷則佔26.3％，對國內消費深具影響；現今生產者物價指數上升到10.73％，消費者物價指數只漲到2.36％，代表製造端成本增加，未完全反映在物價上，若政府不對中小企業繼續提供紓困貸款補貼，對未來物價恐帶來更嚴峻影響。

國民黨立委楊瓊瓔說，經濟部編列70億元用於紓困貸款利息補貼，目前補貼額度59億，中小企業粗估升息1碼，將增加2億元利息補貼，中小企業需要幫助，不能因紓困條例到6月底屆滿就結束，相較勞動部已宣布凍漲，財政部也在研擬凍漲，呼籲經濟部盡速研擬因應方案。

國民黨團總召曾銘宗說，紓困條例將於6月底屆止，國民黨主張條例實施期間不在延長，但要求各部會主辦的紓困貸款措施，延長到明年6月底，這部分的預算缺口，建議挪用111年、112年中央政府總預算，或各部會所屬基金預算來支應。

曾銘宗表示，據金管會統計，去年3月至今紓困措施包含各部會企業紓困方案展延，或者金管會核准銀行自辦，而後者的申請核准的戶數與金額都較前者多，主張政府應協調各銀行，針對房貸、車貸、信用卡等消費性貸款延繳本金、利息措施，延長到明年6月底，這部分無須政府補助，只要金管會核准即可。