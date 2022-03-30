為營造都會區內的綠色休憩環境，台中市議員邱素貞大力推動「城南之心計畫」，要求市府整合東、南區各處園道，其中，國光國小校門口兩側的「ㄇ」字形綠美化工程今天動工，未來將透過校園開放、串聯園道的方式，營造整體綠軸線，也藉此提振地方產業發展。

國光里長陳雅惠指出，工程完工後，國光國小的圍牆改為開放式綠籬，透過打開圍牆的方式增加校內外的透明度，也藉此拉近社區與學校的距離、營造友善空間。

邱素貞表示，東、南區有多條綠園道，卻沒有整合、串連，以中興大學綠川旁的黑板樹廊道為例，其銜接阿勃勒廊道到228紀念公園、東峰公園及東光園道，沿線景致宜人，但因未有效整合，沒有真正串連，使得觀光效益無法充分發揮。

台中市政府都發局表示，市府去年向營建署提出「台中市城南之心計畫」，獲得中央補助7500萬，將結合興大園道、立德園道、東峰公園、國光國小校園及街角文學廣場，打造東南區生態休閒綠軸帶，其中第一期工程預計今年9月完工。

邱素貞建議，市府可依照季節變化、各區域的不同文化特色等，進行整體規畫，並打造媲美「草悟道」的一整條園道，藉以帶動地方觀光。