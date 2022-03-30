華航(2610)宣示2050年達到「淨零碳排放」目標，2022年再獲國際碳揭露專案（CDP）供應鏈議合評鑑（Supplier Engagement Rating,SER）評比為領導等級（Leadership），CDP為國際碳揭露主流法人投資機構，每年邀請國際大型企業回應企業氣候策略及管理績效，作為國際投資機構評估參考，成為國際企業應對氣候變遷暨碳風險管理最具權威評比。

華航為台灣首家交通運輸業者主動連續10年回應氣候相關風險管理策略及績效資訊，積極提升內部管理能量、定期更新與布建「氣候相關財務揭露」（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures,TCFD）作業機制及落實外部利害關係人溝通。近年透過優先台灣同業建立價值鏈環境暨能源風險管理機制，納入氣候變遷及碳管理議題，主動偵知價值鏈及集團營運環境、能源及碳風險，相關作業績效獲CDP評鑑肯定，供應鏈議合評鑑獲評為領導等級（Leadership）。

永續航空燃油（SAF）已為國際航空產業達成2050年淨零碳目標的關鍵措施，為使台灣航空產業銜接國際永續發展趨勢，華航2017年率先國內航空業界於A350-900新機飛渡回台添加永續航空燃油，2021年起持續引進新世代節能客機A321neo全機隊交機飛渡作業添加10％永續航空燃油，可較傳統燃油減碳約8成。