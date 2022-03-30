81歲資深藝人林松義，不僅是台灣歌壇第一代動感歌手，更是昔日秀場天王，紅遍東南亞各國的他，晚年卻飽受帕森金氏症折磨，連走路都成問題，如今更因為碰上疫情，2年多來未接到任何工作，讓焦慮的他深陷憂鬱症之苦。

根據《自由時報》報導，林松義不僅飽受帕金森氏症之苦，心臟還裝了支架，加上獨居生活的他無法自理，只好將名下四棟房子賣出，除了籌措醫藥費之外，還請外籍看護照料生活起居，本來還有社區或安養院演出，讓他一個月能賺取一萬多元的微薄收入，如今卻因為疫情2年內演出全喊卡，等於斷掉經濟來源，焦慮的他因此深陷憂鬱症所苦，讓周遭友人相當擔憂其精神狀態。

身邊友人表示林松義雖能慢慢走，但仍需要人攙扶，不過有時候會失智跑出家門，得靠照料他的外傭及朋友四處找人，但好在最後會自己回家，不過慶幸的是照顧他的外籍看護不僅機靈，個性也屬於開朗型，多少對他的病情有些許幫助。

林松義2016年曾因肺積水昏倒住進加護病房，沒想到當時照料的印尼籍看護曾作勢打他，讓他痛訴：「他們很凶！脾氣壞！我不喜歡」，此外，從小養到大的養子，不僅不在乎他的病況，反倒覬覦他的老本，被養子狠心棄養的他因此心死，多年前已經解除養父子關係。

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