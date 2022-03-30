科學家今天說，冥王星有著過去未曾在太陽系觀察到的怪異波浪地形，顯示這顆矮行星上的巨大冰火山相對不久之前還很活躍，外加地下海洋或許還存在，令人好奇它是否適合居住。

據刊登於「自然通訊」（Nature Communications）的新研究報告，美國國家航空暨太空總署（NASA）新視野號（New Horizons）太空船影像捕捉到的冰火山影像暗示，冥王星內部溫度比先前認知的高出許多。

研究報告作者、科羅拉多州西南研究院（Southwest Research Institute）的行星科學家辛格（Kelsi Singer）說，冥王星冰火山的岩漿不會噴到空中，而是冒出「較濃稠、泥濘的冰水混合物，甚至可能滲出像冰河的固態流」。

辛格說：「這些冰冷物質從火山口流到冥王星表面時，比較像冰與水結合的泥濘混合物，或更像是牙膏。冥王星表面溫度很低，液態水無法維持很長一段時間。某些情況下，流出的物質會形成我們在影像中所看到的大型穹丘和此區隨處可見的起伏地形。」

光是這一點就很令人意外。她說，因為冥王星地表的平均溫度是攝氏零下233度，代表冰水物質根本不應該會動，會動的事實顯示出冥王星核心比預料的還要熱。

辛格告訴法新社，太陽系中有多個冰冷衛星據信都有冰火山，但冥王星上的冰火山「跟我們觀察過的截然不同」。

辛格說：「冥王星是唯一有一大片非常巨大冰火山的地方，有著獨特的波浪起伏地形結構。」

辛格說，很難確切點出冰火山於多久前形成，「但我們認為可能只有億年的歷史，或者甚至更近期」。

她又說，跟冥王星大多數地方不同的是，這個區域沒有撞擊坑，代表「無法排除即使今天還有冰火山在形成」。

NASA哥達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）專精冰火山的行星科學家奎克（Lynnae Quick）說，這些發現結果「意義重大」。

奎克告訴法新社：「像冥王星這樣的小天體，應該早就喪失大部分的內熱，但上述研究發現卻暗示，它能保留足夠的能量，在相對近期的時間點促成大面積的地質活動。」

奎克說：「上述研究結果使得我們必須重新評估，距離太陽很遠的冰冷世界在維持液態水的可能性。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，冥王星曾有過地下海洋（subsurface ocean），從發現這些冰火山可推敲出地下海洋依舊存在，且液態水可能很接近地表。這再加上冥王星內部溫度比先前認知的要高，都讓人好奇冥王星的可居住性。

辛格說：「任何生物體想在冥王星生存仍面臨許多挑戰，會需要某些持續性的營養來源，且如果火山作用是偶發性的，熱能與水源將變得反覆無常，這也很難讓生物體生存。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110330