基隆捷運確定方案在上月正式宣布，軌道利多強勢帶動沿線房市熱潮，尤其第一階段南港到八堵沿線，並以汐止為話題焦點，而基隆雖被規畫為基捷第二期之終點站，整體房市亦在鎂光燈外持續增溫發酵中。在地專家表示，自二月基隆捷運宣布以來，為當地吸引大量買氣，整體帶看量增長逾三成，尤其在地自住客都憂心若此時不買，未來將無力負擔。

東森房屋基隆仁愛加盟店鄭安序店長表示，基隆市中心生活圈可大致分為安樂區長庚商圈、信義區愛買商圈、仁愛區銘傳國中商圈，以及這兩年興起之中山區建案「新橫濱」周遭。

鄭安序表示，過去基隆給外地人交通不便之印象，但在2017年港西高架橋完工後，市區可直接上高速公路，大大縮短與汐止、台北交通時間，也因此讓基隆承接許多汐止，甚至台北之外溢買盤，「基隆十分鐘可以到汐止，卻可省幾百萬」。目前基隆不僅買方憂心買不到房，賣方亦抱持強烈惜售心態。

鄭安序表示，由於基捷方案剛宣布，整體房市頗有醞釀向上之趨勢，因此自住賣家也擔心若在目前時間點出售，未來價格將無法負擔。以未來基隆捷運第二階段所在之仁愛區來說，近三年電梯大樓漲幅12%，公寓及華廈產品則呈現超過2成5之漲幅。

目前市區中古大樓單價行情約落在26萬元、華廈產品落在24萬元，而公寓行情則在19萬元左右。指標建案如信義區之「璽悅」最高單價落在41萬元，總價約在2200~2300萬元間，以及「新橫濱」單價落在31~32萬元間，總價在1100~1300萬元上下。

東森房屋研究中心根據實價登錄系統，統計基隆市內各台鐵車站周遭2.5公里近3年單價漲幅，以基隆車站漲幅最高為15.4%，八堵及暖暖站緊追在後漲幅皆為13.2%，然而三坑站及百福站卻有不輸甚至高於基隆車站的單價表現。鄭安序分析，暖暖站由於新建案較多，交易量相較其他站多，也因此漲幅相對大；八堵站目前則新建案較少，未來若蓋起來後，補漲程度將不容小覷。

而百福站由於距離七堵較近，而七堵漲幅本來就大，加上捷運議題加持，因此單價偏高；而三坑站則因很近市區，案件較少，不僅環境清幽且價格比市區便宜，使得客戶指名度高，未來漲勢以及單價高是可預見的。