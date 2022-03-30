座落於高雄軟體園區的高雄AWS雲端聯合創新中心今（30）日揭牌營運，由經濟部中小企業處、高雄市政府、亞馬遜網路服務 Amazon Web Services（AWS）及佳世達集團旗下聚碩科技四方聯手推動，盼打造新一代的數位護國群山。市長陳其邁指出，盼「以大帶小」協助更多新創公司與國際接軌。

高雄AWS雲端聯合創新中心今正式啟動，將招募不限領域、不限階段的新創公司，透過佳世達集團支援，新創得以利用AWS提供的雲端技術如物聯網、大數據分析、機器學習、人工智慧、DevOps、節能減碳與永續發展等來開發創新數位服務。

該中心目標成為南台灣新創和數位人才的培育基地，支持新創社群與既有產業共創合作，為成熟企業導入雲端科技，加速大南方的數位轉型，打造新一代的數位護國群山。

陳其邁指出，非常感謝AWS雲端聯合創新中心的成立，最主要能發揮以大帶小效果，藉由聚碩這家非常成功且充滿活力的系統整合公司，也相信在AWS加聚碩強強配，一定可讓更多新創公司能藉由雲端平台，不僅在國內擴展更多市場，也可聯合其他各種不同新創增加競爭力。

陳其邁表示，這更意味著藉由AWS的雲端平台，可以連結到全球，簡單講就是一個新的藍海策略，也相信透過AWS、聚碩和高雄市政府合作，可協助更多新創公司加強技術或拓展市場，同時有更多與國際接軌的機會。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，雲端運算是數位轉型的關鍵要素，將持續協助政府、產業與學校培育本地雲端人才及扶植新創，讓「有志青年免北漂、雲騰高雄能出海」。