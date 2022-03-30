有些規定真的是遇到才知道！一名男網友在臉書PO出自己收到的1200元罰單，理由是「在前行車連貫兩輛以上時超車」，讓他驚訝原來有這條規定，連不少網友也不知道有這條，感謝原PO的機會教育，「駕照白拿了20幾年」、「長知識了」。

原PO連續超車前方兩車輛，被罰1200元。(翻攝自爆廢公社公開版)

原PO被民眾舉發連續超車前方兩車輛。(翻攝自爆廢公社公開版)

一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出自己收到一張罰單，違規事項寫著是民眾舉發案件，理由是「在前行車連貫二輛以上時超車」，依法開罰1200元，讓原PO承認自己真的不知道不能連續超越兩台車，「只是當屎在滾的時候，真的忍不了路隊長」、「我違規我認了」。

而原PO違規連超兩輛車挨罰的例子，引起網友討論，不少人都驚呼不知道有這條規定，紛紛留言：「原來超車不能一次超兩台喔，我每次都超5到8台。」、「我也不知道！我在台9常常超一整排」、「感謝你的犧牲，我以後一定一台一台超車」、「長知識了，我駕照白拿了20幾年」、「其實很多人也都不知道，所有的機車都屬於汽車」。

不過有網友表示，「保持安全距離被說路隊長？萬一對向有車來不及切進來，出來的就不只是大便而已」、「對面有來車交會才是主因」。根據道路交通管理處罰條例第47條，汽車駕駛人在前行車連貫二輛以上超車，或是學校、醫院或其他設有禁止超車標誌、標線處所、地段或對面有來車交會超車，處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。