台中市西屯區環中與朝馬路口30日上午發生一輛小客車疑違規左轉，與遊覽車碰撞，共造成9人輕傷。（民眾提供/盧金足台中傳真）

台中市西屯區環中與朝馬路口30日上午10時9分，一輛遊覽車與一輛違規左轉的保時捷休旅車發生碰撞，保時捷失控開上分隔島，共造成9人輕傷，遊覽車包括司機21人，從台北來台中玩，不料發生車禍，還沒遊玩遊客先送醫院，警消到場將傷者送醫，後續釐清肇事原因與責任歸屬。

台中市西屯區環中與朝馬路口30日上午發生一輛小客車疑違規左轉，與遊覽車碰撞，共造成9人輕傷。（民眾提供/盧金足台中傳真）

27歲廖姓駕駛今日上午駕自小客車沿環中路慢車道由市政路往青海路方向行駛，44歲楊姓駕駛遊覽車，沿環中路外快車道由青海路往市政路方向行駛。

台中市西屯區環中與朝馬路口30日上午發生一輛小客車疑違規左轉，與遊覽車碰撞，共造成9人輕傷。（民眾提供/盧金足台中傳真）

小客車左轉朝馬與直行的遊覽車發生碰撞，現場由市政所及第六分隊到場處理。

警方調查，小客車右前車頭損壞，遊覽車左前車頭損壞，小客車駕駛與乘客3人共計4人受傷，分別送童綜合與澄清醫院，均為輕傷，遊覽車駕駛及乘客4人共計5人受傷送童綜合及澄清醫院就醫，均為輕傷。

警方初判肇因，疑小客車違規左轉，遊覽車未注意車前狀況，兩車駕駛都未酒駕，後續釐清肇事原因與責任歸屬。