36歲汪圓圓是女星汪詩詩的妹妹，也是「宇宙最強」武打巨星甄子丹的小姨子，汪圓圓早年曾一度擔任模特兒、演員出道，2013年和身家百億的「玩具大王」的兒子蔡加讚結婚，接連3年生下1女和一對雙胞胎兒子，坐穩豪門媳婦地位。最近她曬出近照，可見汪圓圓甩肉有成，原本略顯福態的雙頰瘦成瓜子臉，再加上空氣瀏海，整個人像逆齡成大學生，狀態之好也引來網友稱羨。

汪圓圓1998年便演出首部電視劇《京城緝捕隊》出道，之後主演電影《最強囍事》，更曾在2014年電影《西遊記之大鬧天宮》中飾演彩雲仙子。2011年她傳出與富二代蔡加讚交往，兩年後兩人戀情開花結果，傳出砸了8億港幣（約29億台幣）舉行婚禮，現場名人賓客聚集，從港澳特首、高官、富豪等都被受邀，姊姊汪詩詩事後發文，讚參加了一場完美的婚禮，寫下：「完美的日子配合一對完美的新人，從未參加過這麼漂亮的婚禮，也從未見過這麼美的新娘」。

汪圓圓（左）產後一度發福。（圖／取自《on.cc東網》）

隔年汪圓圓就生下長女，2016年又迎來一對雙胞胎兒子，晉升為一家五口，而婚後汪圓圓為了家庭淡出螢光幕，曾低調為愛女舉行奢華的百日宴，而她也沒放下好妻子責任，曾被拍到現身馬場支持老公的喜好看賽馬，但她當時才生下女兒，被媒體形容「尚未收身成功」，整張臉略顯浮腫，四肢看來也有些幸福肥。

汪圓圓曬36歲生日照片。（圖／翻攝自wrini IG）

本月27日，汪圓圓開心過36歲生日，她放出和3個孩子同框照片，可見周遭被粉色汽球圍繞，汪圓圓嘟著嘴吹蠟燭，整張臉看來已經小了不少，再加上空氣瀏海，更讓她增添幾分少女感，她寫下：「Here’s to 36!」，網友也回應：「Happy birthday beautiful ! You don’t look like you have age at all. 」、「幸福媽媽，平安健康」。