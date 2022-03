36歲汪圓圓是女星汪詩詩的妹妹,也是「宇宙最強」武打巨星甄子丹的小姨子,汪圓圓早年曾一度擔任模特兒、演員出道,2013年和身家百億的「玩具大王」的兒子蔡加讚結婚,接連3年生下1女和一對雙胞胎兒子,坐穩豪門媳婦地位。最近她曬出近照,可見汪圓圓甩肉有成,原本略顯福態的雙頰瘦成瓜子臉,再加上空氣瀏海,整個人像逆齡成大學生,狀態之好也引來網友稱羨。

汪圓圓1998年便演出首部電視劇《京城緝捕隊》出道,之後主演電影《最強囍事》,更曾在2014年電影《西遊記之大鬧天宮》中飾演彩雲仙子。2011年她傳出與富二代蔡加讚交往,兩年後兩人戀情開花結果,傳出砸了8億港幣(約29億台幣)舉行婚禮,現場名人賓客聚集,從港澳特首、高官、富豪等都被受邀,姊姊汪詩詩事後發文,讚參加了一場完美的婚禮,寫下:「完美的日子配合一對完美的新人,從未參加過這麼漂亮的婚禮,也從未見過這麼美的新娘」。

汪圓圓(左)產後一度發福。(圖/取自《on.cc東網》)

隔年汪圓圓就生下長女,2016年又迎來一對雙胞胎兒子,晉升為一家五口,而婚後汪圓圓為了家庭淡出螢光幕,曾低調為愛女舉行奢華的百日宴,而她也沒放下好妻子責任,曾被拍到現身馬場支持老公的喜好看賽馬,但她當時才生下女兒,被媒體形容「尚未收身成功」,整張臉略顯浮腫,四肢看來也有些幸福肥。

汪圓圓曬36歲生日照片。(圖/翻攝自wrini IG)

本月27日,汪圓圓開心過36歲生日,她放出和3個孩子同框照片,可見周遭被粉色汽球圍繞,汪圓圓嘟著嘴吹蠟燭,整張臉看來已經小了不少,再加上空氣瀏海,更讓她增添幾分少女感,她寫下:「Here’s to 36!」,網友也回應:「Happy birthday beautiful ! You don’t look like you have age at all. 」、「幸福媽媽,平安健康」。