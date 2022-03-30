網紅「丹妮婊姐」因疫情與男友分隔台、美兩地長達2年時間，近日終於赴美相聚，沒想到才要搭飛機就鬧出不愉快的事情，她與航空公司因班機取消的問題發生糾紛，憤而公開整個過程，因客服人員堅持取消班機後，要求她支付改機票的差額，讓她氣得在電話中搬出職業「我是網紅」，但此舉惹得許多擔任客服、地勤的網友反彈，丹妮婊姐最終在昨天(3/29)發文，表示對於造成誤會感到抱歉。

丹妮婊姐近日在臉書公開此事，表示這趟赴美委請開旅行社的爸爸購買來回機票，早在去年12月就訂好了，從台灣飛美國芝加哥再轉機紐約，回程循同樣的路線，沒想到出發當天，航空公司來電告知「芝加哥飛回台灣班機取消了」，因其他班機無論時間還是地點都無法銜接，對方建議她改搭2天後從紐約直飛台灣的班機，但必須自補差額6750元。

丹妮婊姐的爸爸跟客服溝通許久，很有禮貌請客服請示主管政策，但對方強硬表示已請示過，「公司就是說：對我們取消你班機，改你班機，但因為紐約飛回台灣票價比較貴，所以你們要補6750。美國航空不是我們公司，你要自行吸收」，丹妮婊姐聽不下去，決定接過電話自行溝通，表達是航空公司取消班機，卻要顧客吸收費用，覺得不合理，但客服仍堅持她得付差價，她請對方轉請主管接電話，對方回應：「我已經問過主管了，你跟他講也一樣。不然你改搭經濟艙呢？」。

丹妮婊姐聽了理智線斷掉，在電話中怒罵：「我跟你說我剛好職業是網紅，你這樣欺負消費者，我全平台絕對X爆你們！」，對方才改變態度再去請示主管，丹妮婊姐po文時表示，自己其實很不願意這樣做，畢竟客服也是賺辛苦錢，但看見年邁的爸爸在那周旋還被逼得要吸收費用，覺得無法接受，更坦言要不是她是網紅，「我保證他絕對不會再去請示主管。我非常擔心，那一般老百姓消費者呢？是不是就只能被壓著付差額跟自行認賠國內線損失？」。

丹妮婊姐po出此事後，引發正反兩面聲浪，有人覺得她爭取自身利益有理，但也有人認為航空公司並非沒提供不必加價的選擇，是她無法配合，而丹妮婊姐強調並非缺這筆錢，最後雖然航空公司通知她不必補差額，但她仍將6750元捐給了流浪狗機構。

由於對客服怒吼「我是網紅」，此行為引發反彈，丹妮婊姐昨天另po文道歉，「很多航空業地勤與客服人員很不高興留言給我，說我鼓吹歪風，這樣以後大家都會說自己是網紅」，表示抱歉造成地勤跟客服人員的恐慌，但也表示擔心消費者遭遇委屈若求助無門，又被航空公司施壓，真的不知怎麼自保，盼大家集思廣益想辦法，「在此也許願希望有天台灣航空公司能用其他國家航空公司，用比較正常的方式販售跟取消機票，這樣也不用把我逼成一個瘋婆子了」。

事後她也在留言處補充聲明，表示尊重不同的立場與說法，若非需要工作賺錢養家，她大可等候到有班機銜接上為止，但工作行程早已排定，真的無法配合航空公司的安排，「從頭到尾我都是一個沒有要坑任何人的消費者，我也不是因為人生真的缺少六千多元所以大吵大鬧」，她已全盤解釋來龍去脈，「如果還是要罵我，我只能說我很抱歉，我能力不足，我不知道我還能怎樣解釋，希望大家平安」。