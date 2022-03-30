俄羅斯入侵烏克蘭後，遭到歐美嚴厲制裁，烏克蘭總統澤倫斯基日前斥西方國家制裁不力，認為恐懼總是國際成為幫兇，引發各界爭論。前外交官介文汲昨(29日)認為，澤倫斯基批評各國，但各國當然是要以本身的利益為主，怎麼會把烏克蘭優先？顯示澤倫斯基在國際政治上的幼稚淺薄。

《中天辣晚報》主持人盧秀芳指出，澤倫斯基罵法國總統馬克宏沒有提供軍事援助，那些先開口的人，都是怕俄羅斯的人，然後說英國首相強森是比較幫忙他們的人，至於對於德國的評論，則說是很務實的國家，對美國的評論，則是很直接地說他們有幫忙，但是還要再觀察，因為有選票因素，影響了他們的決心，總結來說，澤倫斯基是痛斥西方制裁不利，恐成為幫凶。

節目來賓介文汲則是表示，澤倫斯基講出先要保障人民安全，這是像一首歌，多麼痛的領悟一樣，這是多少烏克蘭同胞的生命換來的，代價非常大，演員出身的總統，把這件事當做學習的歷程，卻讓人民付出慘痛、無法回復的代價，他要負很大責任，現在講出一些至理名言，還講一些批評各國的話，顯示出澤倫斯基在國際政治上的「幼稚淺薄」。