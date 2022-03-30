被封為「全聯先生」的邱彥翔，近日被爆料上周末在大港開唱觀看演出，待在有柯家洋、宋芸樺帶來DJ秀演出的海上電音舞台「大雄丸」，在船身靠岸時，無預警半裸跳進高雄港。對此，高雄港務警察總隊和海巡及鹽埕分局都表示未接到報案，不過，警方已經針對內容調查中，若確定違規將通知當事人說明。

「全聯先生」邱彥翔日前參加大港開唱時，突然半裸跳進高雄港，疑似是為了撿瓶子，影片一出引發熱議，事後，高雄港務警察總隊和高雄港消防隊及海巡還有鹽埕分局都表示未接獲到相關報案。

據了解，事發地為11號碼頭，目前港警先根據影片內容查證，確定違規將通知當事人到案說明，以釐清動機原因，若查證屬實，是違反《商港港務管理規則》第27條，商港區域內除經指定之海水浴場外，禁止游泳，另外也依《商港法》第36條函送航港局裁處。

而邱彥翔30日約11時也在臉書還原27日情況，他寫下：「當天水壺掉進水中，立即詢問了現場工作人員，並未能夠立即有可用來打撈水壺的任何器具；在懊惱又著急地望著在海中漂浮的水壺同時，且不希望增加海洋垃圾，再評估當下自己的身體狀況也算略通水性，即向隨行同事說明下水後的最短救援水壺動線後；只能決定自己的水壺自己救。」

他也並寫下：「真的很不好意思，在情急之下，沒有考慮周全而做了這個充滿潛在的危險行為。不能也不會再發生，大家不要模仿」