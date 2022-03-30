汪小菲因看到小S（徐熙娣）在節目分享大S（徐熙媛）與具俊曄重逢與相愛過程，氣得他今（30日）凌晨在微博酸小S：「是不是今天藥又吃多了？」又翻臉嗆小S有完沒完，「為了我的孩子，別欺人太甚！」汪小菲和小S形同撕破臉，不過對徐媽來說，一個是女兒、一個是前女婿，恐怕很難選邊站，對此，徐媽也向媒體吐煎熬心聲。

有話直說的汪小菲今凌晨轉發小S在節目分享大S與具俊曄的戀愛故事，並飆罵小S「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」汪小菲還酸小S有完沒完「你姐都沒說什麼，你天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」面對汪小菲不留情面地開罵，小S則回應：「人之謗我也，與其能辯，不如能容；人之侮我也，與其能防，不如能化。」意思就是，別人毀謗我，與其與他辯解，不如寬忍他。別人欺侮我與其提防，不如化解。

汪小菲和小S形同撕破臉，不過對徐媽來說，一個是女兒、一個是前女婿，恐怕很難選邊站，根據《三立新聞網》報導，徐媽表示：「他們都是我的孩子，我都疼」，徐媽進一步說，不管有沒有離婚，汪小菲也算是她的孩子之一，但徐媽強調汪小菲和小S的事，她就不管了，對徐媽來說，自己現在就是顧孫就好。

至於徐媽在大S和具俊曄在台灣登記結婚當天（28日）關臉書，對此，徐媽冷靜則說：「我不看新聞了，孩子的事我不參與」，只希望他們都好好的就好，語氣略顯無奈。