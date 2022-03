VMware宣布即日起AWS客戶可以在AWS Marketplace上購買VMware Cloud on AWS,讓客戶與合作夥伴將能更輕鬆地購買與部署VMware Cloud on AWS。VMware透過在AWS Marketplace提供靈活的購買和使用方式,讓客戶部署與管理VMware Cloud on AWS,並提供可搭配使用的解決方案,例如VMware vRealize Cloud Management與VMware Tanzu等。

AWS Marketplace是精選的數位目錄,可讓客戶尋找、購買、部署和管理第三方軟體、資料和服務,以建置解決方案並執行業務。企業組織可以透過現有的AWS Enterprise Discount Program合約使用VMware Cloud on AWS與其他相互搭配的VMware Cloud服務,在AWS上將關鍵任務的企業應用程式現代化。

VMware Cloud包含VMware雲端基礎架構與管理功能,讓客戶更輕鬆安全地在任何雲端執行企業的vSphere應用程式。研究顯示,VMware Cloud可讓客戶的Kubernetes部署速度提升300%、轉移至雲端的速度增加46%,並減少57%的總擁有成本(TCO)。VMware Cloud on AWS讓客戶可以在AWS Cloud上使用VMware的企業級軟體定義資料中心軟體。客戶可以在基於VMware vSphere的混合雲環境中執行生產型應用程式,並以最佳方式存取AWS。這個隨選服務是由VMware和AWS共同設計,能讓IT團隊使用熟悉的VMware工具,順利擴充、移動與管理雲端資源。