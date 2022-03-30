新冠肺炎疫情使數位轉型加快了腳步，加諸在資料科學家身上的額外需求也提高。根據數據分析領導者SAS委託對資料科學家進行的一份問卷調查指出，約有四成的人對組織有效採用分析結果和模型部署不滿意，同時表達阻礙高效工作的因素超過20項。隨著許多組織透過運用科技改善業務營運，藉此加速數位轉型專案，資料科學家的工作也變得越來越重要。超過90％的受訪者表示，與疫情前相比，他們工作的重要性依舊或變更高了。

為了深入探究資料科學的現狀，該報告評估疫情的影響、面臨的挑戰、對分析環境的總體滿意度等。研究顯示，疫情除了顛覆標準的商業做法，改變模型和預測演算法中的假設與變數，更導致流程、實務和調整參數的操作上發生連鎖反應。

超過三分之二受訪者對數據分析專案的結果感到滿意，但卻有42％的資料科學家對其任職組織有效採用分析結果和模型部署表示不滿意，這揭露出組織如何運用分析洞察為決策提供資訊這方面確實存在問題。42％的受訪者表示，資料科學結果並未得到業務決策者的接納，這是遇到的主要阻礙之一。

此問卷調查還點出一些具體的技能差距，只有不到三分之一的受訪者表示，其在雲端管理和資料庫管理等高度仰賴程式技能方面擁有進階或專家級能力。這是其中一項問題，因為雲端服務的使用率明顯提高，94％的人表示，自新冠肺炎發生以來，他們的雲端使用率維持或變高。

SAS英國和愛爾蘭資料科學部主管Iain Brown博士表示，隨著疫情加速了許多組織計劃中的數位轉型專案，對資料科學家的需求顯然大幅提高。然而一個最大的挫折難題，是為組織找到可將分析專案的洞察，連結到實際決策的方法，這意味著讓資料科學家進入董事會可能是一種有利的方式。

研究還發現，組織對人工智慧倫理重視上的落差，43％的受訪者表示他們的組織沒有對其分析流程進行關於偏見和歧視的具體審查，只有26％的受訪者表示會將不公平的偏見，納入作為衡量模型在組織中是否成功的標準。